नवी दिल्ली : शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर आता पक्ष चिन्ह असलेल्या धनुष्यबाणावरुन दोन्ही गटांमध्ये लढाई सुरु झाली आहे. येत्या काळात अंधेरी ईस्ट विधानसभा मतदारसंघात पोटनिवडणूक होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर धनुष्यबाण हे चिन्ह आपल्याच गटाला मिळावं अशी मागणी शिंदे गटानं केली आहे. (We should get ShivSena bow and arrow CM Eknath Shinde write letter to Election Commission)

निवडणूक आयोगात आज शिवसेनेच्या पक्षचिन्हाबाबत सुनावणी पार पडली. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी धनुष्यबाण चिन्ह आपल्यालाच मिळावं असा मागणी अर्ज निवडणूक आयोगाकडं सादर केला. येत्या काळात अंधेरी ईस्ट विधानसभा मतदारसंघाची निवडणूक पार पडणार आहे. यापार्श्वभूमीवर हे चिन्ह आपल्यालाच मिळावं असंही त्यांनी अर्जामध्ये म्हटलं आहे.

दरम्यान, शिंदेंचं बंड म्हणजे स्वेच्छेनं पक्ष सोडल्याची कृती. त्यामुळं त्यांच्या गटातील आमदारांकडे पक्षाचं प्राथमिक सदस्यत्व राहिलं नसल्यानं त्यांना पक्ष चिन्ह मिळवण्याचा अधिकार नाही, अशी बाजू उद्धव ठाकरे गटानं मांडली आहे.

तर निवडणूक आयोगानं उद्धव ठाकरेंनाही अर्ज सादर करण्याची मुदत दिली आहे. त्यानुसार, ८ ऑक्टोबर रोजी दुपारी २ वाजेपर्यंत ठाकरेंना आपलं म्हणणं आणि कादगपत्र आयोगाकडं सादर करावी लागणार आहेत.