पश्चिम बंगालमध्ये मतदानाच्या पहिल्याच दिवशी हिंसाचार; सुवेंदू अधिकारी यांच्या भावाच्या कारवर हल्ला

पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यातील मतदानाला आजपासून सुरुवात झाली. दरम्यान, मतदानाच्या पहिल्याच दिवशी तृणमूलमधून भाजपत दाखल झालेल्या सुवेंदू अधिकारी (Suvendu Adhikari) यांचे भाऊ सुमेंदू अधिकारी (Soumendu Adhikari) यांच्या कारवर कोंटई येथे हल्ला झाला आहे. या हल्ल्यात कारचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालं आहे. मात्र, या हल्ल्यावेळी सुमेंदू अधिकारी हे कारमध्ये नव्हते. दरम्यान, या हल्ल्यामागे तृणमूलचा हात असल्याचा आरोप सुवेंदू अधिकारी यांनी केला आहे.

Under the leadership of TMC block president Ram Govind Das and his wife poll rigging was underway at three polling booths. My arrival here created problem for them to continue with their mischiefs so they attacked my car and thrashed my driver: Soumendu Adhikari, BJP leader. pic.twitter.com/KpfelNmB0T

