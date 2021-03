पश्चिम बंगाल : बॉम्बस्फोटात भाजपचे 6 कार्यकर्ते जखमी

कोलकाता - पश्चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीची घोषणा झाली असून राजकीय वातावरण तापलं आहे. विरोधक एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप करत असताना काही हिंसाचाराच्या घटनाही राज्यात घडत आहेत. दक्षिण परगना जिल्ह्यातील एका गावात बॉम्ब स्फोट झाल्याचं समोर आलं आहे. यामध्ये भाजपचे 6 कार्यकर्ते जखमी झाले असून हल्ल्यामागे तृणमूल काँग्रेसचा हात असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

दक्षिण 24 परगना जिल्ह्यातील रामपूर गावात बॉम्बस्फोटाची घटना घडली. भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी आरोप केला की, शुक्रवारी रात्री उशिरा ते एका लग्न समारंभातून परत येते होते. त्यावेळी त्यांच्यावर गावठी बॉम्बचा हल्ला झाला. तृणमूलक्चाय कार्यकर्त्यांनी त्यांच्यावर गावठी बॉम्ब फेकले आणि स्फोट झाला असा आरोप त्यांनी केला. यामध्ये सहाजण जखमी झाले असून त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे.

West Bengal: Six BJP workers injured in a crude bomb blast, in Rampur village of South 24 Parganas district late last night. The injured workers, who are under treatment at a hospital, allege that the bomb was hurled at them by TMC workers when they were returning from a wedding. pic.twitter.com/oSE3RjPC26

— ANI (@ANI) March 6, 2021