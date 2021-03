West Bengal, Assam Election Updates - मतदानाला सुरुवात; PM मोदींसह मनमोहन सिंग यांचे मतदारांना आवाहन

नवी दिल्ली - Assembly Election 2021 - देशातील पाच राज्यांच्या निवडणुका होत असून यातील पश्चिम बंगाल (West bengal assembly election 2021) आणि आसाम विधानसभा (Assam assembly election 2021) निडवणुकीच्या पहिल्या टप्प्यातील मतदानाला सुरुवात झाली आहे. शनिवारी सकाळी सात वाजता मतदान सुरु झालं आहे. दोन्ही राज्यात जवळपास दीड कोटींहून अधिक मतदार आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये पहिल्या टप्प्यात 30 मतदारसंघात मतदान होत आहे. यामध्ये पुरुलिया आणि झाडग्राम जिल्ह्यातील सर्व मतदारसंघातील मतदान होणार आहे. तर आसाममध्ये पहिल्या टप्प्यात 47 जागांसाठी मतदान होत आहे. राज्यात तीन टप्प्यात मतदान होणार आहे. दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह माजी पंतप्रधान डॉक्टर मनमोहन सिंग यांनीही मतदारांना मोठ्या प्रमाणात मतदान करण्याचं आवाहन केलं आहे.

Updates -

आसाम - डिब्रूगढ इथं मतदान केंद्रावर फुग्यांची सजावट करण्यात आली आहे. मतदारांनी मतदानासाठी रांगा लावल्याचं चित्र अनेक मतदारसंघात दिसून येतंय.

Assam: Voters waiting in a queue at a polling station in JP Nagar, Dibrugarh, as polling gets underway for the first phase of Assembly elections pic.twitter.com/VFHIGvoOJB — ANI (@ANI) March 27, 2021

पश्चिम बंगाल - मिदनापूर मतदारसंघात मतदाना सुरु झालं असून प्रशासनाकडून संवेदनशील मतदारसंघात कडक सुरक्षा व्यवस्था तैनात केली आहे.

#WestBengalElections2021: Voting underway at a polling centre in West Midnapore pic.twitter.com/h93aLK9UjD — ANI (@ANI) March 27, 2021

पश्चिम बंगाल - मिदनापूर जिल्ह्यात 509 संवेदनशील केंद्र आहेत. त्याठिकाणी 169 कंपन्या तैनात करण्यात आल्या आहेत. 50 टक्क्यांहून अधिक बूथवर सीसीटीव्ही, व्हिडीओग्राफर असल्याची माहिती जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांनी दिली.

We've 509 vulnerable booths in our district. We've deployed 169 companies. We're monitoring booths with CAPF & non-CPF measures. Over 50% of polling booths have webcasting facility & CCTV, videographer. We've 800 micro-observers for phase 1: Dist Election Officer, East Midnapore pic.twitter.com/HwWLoXrY7N — ANI (@ANI) March 27, 2021

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आसामा आणि पश्चिम बंगालच्या मतदारांना विक्रमी मतदान करण्याचं आवाहन केलं आहे. मोदी सध्या बांगलादेश दौऱ्यावर असून त्यांनी ट्विटरवरून हे आवाहन केलं.

Today, Phase 1 of the West Bengal Assembly elections begin. I would request all those who are voters in the seats polling today to exercise their franchise in record numbers. — Narendra Modi (@narendramodi) March 27, 2021

माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनीही आसामच्या मतदारांना मतदानाचं आवाहन केलं आहे. आसामला पुन्हा शांततेच्या आणि विकासाच्या मार्गावर आणण्यासाठी मतदान करायलाच हवं असं डॉक्टर मनमोहन सिंग यांनी म्हटलं आहे.