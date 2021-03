ममता बॅनर्जींनी भवानीपूर मतदासंघ सोडला, नंदीग्राममधून लढवणार निवडणूक

कोलकाता- तृणमूल काँग्रेसने पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर केली आहे. ममता बॅनर्जींनी 291 उमेदवारांची यादी जाहीर केली असून यात 51 महिला उमेदवार तर 42 मुस्लिम उमेदवारांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर दलित समाजातील 79 उमेदवारांना संधी देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे ममता बॅनर्जींनी आपल्या परंपरागत भवानीपूर मतदारसंघाऐवजी नंदीग्राममधून निवडणूक लढणार असल्याचे जाहीर केले आहे. मला जनतेचा आशीर्वाद हवा आहे. माझ्यावर विश्वास ठेवा. फक्त तृणमूल काँग्रेसच बंगालचा विकास करु शकतो. बंगालला देशातले आघाडीचे राज्य बनवायचे आहे. मागील 10 वर्षांपासून आपण खूप मेहनत घेतली आहे. कोरोना आणि अम्फान वादळाला आपण सामोरे गेले आहोत. आपण चांगले काम केले आहे, असे वक्तव्य ममता बॅनर्जींनी उमेदवारी जाहीर करताना म्हटले आहे.

त्या पुढे म्हणाल्या की, आम्ही कला, क्रीडा, मीडिया आणि सांस्कृतिक क्षेत्रातील प्रतिष्ठित व्यक्तींना उमेदवारी दिली आहे. तृणमूलच्या 23-24 विद्यमान आमदारांना वय आणि इतर कारणांमुळे यंदा निवडणुकीच्या रिंगणात उभा केलेले नाही.

I am going to Nandigram on 9th March. On 10th March, I will file the nomination at Haldia: West Bengal CM Mamata Banerjee pic.twitter.com/JQhCxVE40l

— ANI (@ANI) March 5, 2021