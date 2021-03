दीदी सत्तेत आहेत तोपर्यंत मलेरिया-डेंग्यू संपणार नाही; अमित शहांचा ममतांवर निशाणा

West Bengal Assembly Election 2021 : पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारानं चांगलाच वेग घेतला आहे. प्रचार सभांदरम्यान दररोज खळबळजनक आणि वादग्रस्त वक्तव्ये केली जात आहेत. त्यातच आज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी झारग्राम येथे प्रचारादरम्यान ममता दीदींना टार्गेट केलं. ते म्हणाले, जोपर्यंत दीदी सत्तेत आहेत तोपर्यंत मलेरिया-डेंग्यू संपणार नाही. दीदींची मलेरिया आणि डेंग्यूशी मैत्री आहे. तुम्ही दीदींना हटवा त्यानंतर कमळाच्या फुलाचं सरकार अर्थात भाजप दीड वर्षात मलेरिया संपवून टाकेल.

You won't get rid of malaria until Didi leaves. She's friends with dengue&malaria. Vote for us, we'll eradicate diseases in 2 yrs... On one hand, PM Modi is working for tribal welfare, while Didi is working for her nephew. Who do you want?: HM & BJP leader Amit Shah in Jhargram pic.twitter.com/PbDQ2dX3Xj

— ANI (@ANI) March 25, 2021