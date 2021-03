ममतांनी नंदीग्राममधून भरला अर्ज; सुवेंदू म्हणाले, "मतदानही करु शकत नाहीत"

नवी दिल्ली

West Bengal Election 2021: पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी नंदीग्राम (Nandigram) येथून आज आपला निवडणूक अर्ज भरला. तत्पूर्वी सुवेंदू अधिकारी यांनी ममतांवर टीकास्त्र सोडलं आणि बाहेरची व्यक्ती असल्याचा दावा केला.

West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee files her nomination as TMC candidate from Nandigram.#WestBengalElections2021 pic.twitter.com/toYBTeZmez

— ANI (@ANI) March 10, 2021