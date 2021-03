इतकं तर मी मुख्यमंत्र्यांसाठीही करत नाही; चिडलेल्या नुसरत जहाँचा VIDEO भाजपने केला शेअर

कोलकाता - पश्चिम बंगाल विधानसभा (West Bengal Assembly Election 2021) निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यातील मतदान पूर्ण झाले आहे. यानंतर सर्वच राजकीय पक्षांनी आता त्यांच्या प्रचारसभांचा जोर आणखी वाढवला आहे. विरोधकांकडून एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप केले जात असून टीका करण्याची एकही संधी सोडली जात नाहीय. सध्या तृणमूल काँग्रेसच्या (TMC) खासदार आणि स्टार प्रचारक नुसरत जहाँ (Nusrat Jahan) यांचा एक व्हिडीओ व्हायरल होत आहे. यामध्ये निवडणूक प्रचारावेळी त्यांना राग आल्याचं दिसत आहे. यावरून आता भाजपने नुसतर जहाँ यांच्यावर टीका केली आहे.

पश्चिम बंगालमध्ये दुसऱ्या टप्प्यातील मतदानाआधी नुसरत जहाँ एका रोड शोमध्ये सहभागी झाल्या होत्या. प्रचारावेळी अचानक त्यांना राग आला. व्हायरल होत असलेल्या व्हिडीओमद्ये दिसतं की, गाडीवर उभा असलेल्या नुसरत जहाँ म्हणतात की, एक तासापेक्षा जास्त वेळ प्रचार करत आहे. एवढं तर मी मुख्यमंत्र्यांसाठीसुद्धा करत नाही. यानंतर रागाने त्या गाडीतून खाली उतरतात. सध्या सोशल मीडियावर हा व्हायरल होत आहे.

TMC MP Nusrat Jahan " I can't do rally for more than 1 hour, I don't even do it for CM"#MamataLosingNandigram pic.twitter.com/p0jOm4iy03

— BJP Bengal (@BJP4Bengal) March 28, 2021