ममतांना मोठा झटका; सुवेंदु अधिकारींचे वडील आणि TMC खासदार भाजपच्या वाटेवर?

कोलकाता- पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुका काही दिवसांवर येऊन ठेपल्या आहेत. याच पार्श्वभूमीवर राजकीय पक्षांनी आणि नेत्यांनी प्रचाराचा धडाका लावला आहे. शिवाय राजकीय हालचालींनाही वेग आला आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख आणि मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी या नंदीग्राम विधानसभा मतदारासंघातून निवडणूक लढवणार आहेत. त्यांच्याविरोधात कधीकाळी त्यांचे सहकारी असणारे आणि सध्या भाजपवासी झालेले सुवेंदु अधिकारी मैदानात आहेत. सुवेंदु अधिकारी ममतादीदी यांच्यामध्ये अटीतटीचा सामना होईल, असं सांगितलं आहे. त्यातच सुवेंदु यांनी महत्त्वाचे वक्तव्य केलंय. विधानसभा निवडणुकीसाठी त्यांचे वडील आणि तृणमूल काँग्रेसचे खासदार सिसिर अधिकारी भाजपचा प्रचार करतील, असं ते म्हणाले आहे. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे राजकीय वर्तुळात उलट सुलट चर्चा सुरु झाल्या आहेत. वृत्त एजेन्सी एएनआयने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे.

सिसिस अधिकारी भारतीय जनता पक्षाला पाठिंबा देतील. ते या भागातील वरिष्ठ नेते आहेत, असं सुवेंदु अधिकारी म्हणाले. त्यांनी याआधी सांगितलं होतं की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शनिवारी होणाऱ्या सभेसाठी त्यांचे वडील सिसिर अधिकारी उपस्थित राहतील. तृणमूलचे खासदार सिसिर अधिकारी यांनी म्हटलं होतं की, पंतप्रधान नरेंद्र यांच्या 20 मार्चला होणाऱ्या सभेसाठी मला निमंत्रण पाठवण्यात आले, तर मी उपस्थित राहीन. मिळालेल्या माहितीनुसार, सिसिर अधिकारी आणि तृणमूल काँग्रेसचे संबंध गेल्या काही दिवसांपासून ताणले गेले आहेत. अधिकारी यांच्या दोन मुलांनी सुवेंदु आणि सौमेंदु यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. त्यांचे आणखी एक पुत्र दिबेंदु तृणमूलचे खासदार आहेत.

Sisir Adhikari will support the Bharatiya Janata Party. He is a senior leader of the area: Suvendu Adhikar, BJP's Nandigram candidate for WestBengalElections2021 pic.twitter.com/PWw0y7GKLA

