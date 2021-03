ममतादीदी ऑन फायर! भर उन्हात म्हणताय 'खेला होबे'

कोलकाता- पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीतील पहिल्या टप्प्यातील मदतान पार पडले असून आता दुसऱ्या टप्प्यातील लढतीला सुरुवात झाली आहे. सोमवारी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी आपला निवडणूक मतदारसंघ नंदीग्राममध्ये व्हिलचेअरवरुन रोड शो केला. या 'रोड शो'ला हजारो लोकांनी उपस्थिती लावली होती. ममता सोमवारी खुदीराम रोड ते नंदीग्रामच्या ब्लॉक-२ पर्यंत रोड शो केला. यावेळी भर उन्हात त्या व्हिलचेअरवरुन प्रचार करताना दिसल्या. कथितरीत्या झालेल्या हल्ल्यात ममता बॅनर्जी जखमी झाल्या आहेत. यामुळे त्यांच्या पायाला दुखापत झाली असून त्यांना व्हिलचेअरचे सहाय्य घ्यावे लागत आहे. अशा परिस्थितीतही त्यांनी वरुन सूर्य आग ओकत असताना प्रचार केला.

तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी नंदीग्राम मतदारसंघातून निवडणूक लढवत आहेत. त्यांना भाजपचे सुवेंद्र अधिकारी यांनी आवाहन दिलं आहे. सुवेंद्र अधिकारी हे ममता यांचे कधीकाळी सहकारी होते. त्यांनी निवडणुकीच्या पुढ्यात भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यामुळे या दोघांच्या लढतीकडे सर्व देशाचे लक्ष लागले आहे. ममतांना पुन्हा एकदा सत्तेत येण्याची संधी आहे, पण भाजपने त्यांच्यासमोर कडवे आव्हान उभे केले आहे. भाजप आणि तृणमूलकडून जोरदार प्रचार केला जातोय. काही ठिकाणी दोघांमध्ये हिंसक संघर्ष झाल्याचेही पाहायला मिळाले.

I don't know how the sister has died. We don't support violence against women. Amit Shah tweets and says, "Bengal ka kya haal hai." What is the condition in UP? What is the condition in Hathras?: West Bengal CM Mamata Banerjee in Nandigram https://t.co/K6rfV7j7eN pic.twitter.com/rHSSU06jcU

