भाजप 294 पैकी 300 जागा जिंकेल; यशवंत सिन्हांचा अमित शहांना टोला

कोलकाता - पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या (West bengal assembly election 2021) दुसऱ्या टप्प्यातील मतदानाच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय आरोप प्रत्यारोपांचा जोर वाढला आहे. पहिल्या टप्प्यातील मतदान झालं असून दुसऱ्या टप्प्यात हाय व्होल्टेज लढत असलेल्या नंदीग्राम मतदारसंघाचा समावेश आहे. आज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा नंदीग्राममध्ये रॅली काढत आहेत. तर दुसरीकडे ममता बॅनर्जींचीसुद्धा रॅली आहे. भाजपमधून तृणमूल काँग्रेसमध्ये प्रवेश केलेल्या यशवंत सिन्हा यांनी अमित शहांवर निशाणा साधला आहे. अमित शहांनी भाजपला बंगालमध्ये 200 जागा मिळतील असा विश्वास व्यक्त केला होता. यावरून आता यशवंत सिन्हा यांनी खोचक टोला लगावताना म्हटलं की, भाजप 294 पैकी 300 जागासुद्धा जिंकेल.

राज्यात पहिल्या टप्प्यातील मतदानानंतर अमित शहा यांन पत्रकारांशी संवाद साधला होता. त्यावेली अमित शहा यांनी असा दावा केला होता की, भाजप पश्चिम बंगालमध्ये 200 पेक्षा जास्त जागा जिंकेल. त्यांच्या याच दाव्यावर यशवंत सिन्हा यांनी टीका केली आहे.

We are grateful to the Home Minister for conservatively claiming BJP's victory on only 26 seats out of 30 in the first phase of Bengal elections. My information is that it is winning all the 30 and a total of 300 seats out of 294.

— Yashwant Sinha (@YashwantSinha) March 30, 2021