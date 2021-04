Assembly Elections 2021 Voting LIVE: मतदानापूर्वी बंगालमध्ये टीएमसी कार्यकर्त्याची हत्या

नवी दिल्ली : West Bengal, Assam Elections Phase 2 Live: आसाम आणि पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या दुसऱ्या टप्प्यातील मतदान आज (दि.1) सकाळी 7 वाजता सुरु झाले. निवडणूक आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार विधानसभा निवडणुकीच्या दुसऱ्या टप्प्यात सकाळी 9 पर्यंत आसाममध्ये (Assam Assembly Election 2021) 10.51 टक्के आणि पश्चिम बंगालमध्ये (West Bengal Assembly Election 2021) 13.14 टक्के मतदान झाले आहे. आसाममध्ये 39 जागांवर तर पश्चिम बंगालमध्ये दुसऱ्या टप्प्यात 30 जागांवर उमेदवार आपले नशीब आजमावत आहेत. आजच्या टप्प्यात सर्वांची नजर हायप्रोफाइल नंदीग्राम मतदारसंघावर संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. या मतदारसंघात मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आपले पूर्वीचे सहकारी तसेच भाजपचे उमेदवार सुवेंदू अधिकार यांच्याविरोधात मैदानात उतरले आहेत. तर आसामामध्ये पाच मंत्री, विधानसभा उपाध्यक्ष आणि विरोधी पक्षातील काही महत्त्वाच्या नेत्यांच्या राजकीय कारकीर्दीचा निर्णय आज ठरणार आहे. मतदान सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत कडक सुरक्षा व्यवस्थेत होणार आहे.

अपडेट्स :

केशपूर विधानसभा मतदारसंघात टीएमसीच्या कार्यकर्त्याकडून 173 नंबरच्या पोलिंग बूथवरील भाजपच्या महिला पोलिंग एजंटला मारहाण करण्यात आल्याची घटना घडली आहे. त्यांना दवाखान्यात नेण्यात आलं आहे. तसेच स्थानिक भाजप नेते तन्मय घोष यांच्या गाडीची तोडफोड करण्यात आली आहे, अशी तक्रार भाजपच्या उमेदवाराने केली आहे.

