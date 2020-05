आता दारू मिळणार घरपोच!

नवी दिल्ली : कोरोना व्हायरसचा संसर्ग कमी करण्यासाठी मोदी सरकारने देशात लॉकडाऊनची घोषणा केली. त्यामुळे सर्वच व्यवहार ठप्प आहेत. मात्र, आता काही व्यवहार सुरु करण्यात आले आहेत. यामध्ये दारू विक्रीला परवानगी देण्यात आली आहे. पण ही विक्री होत असताना अनेक ठिकाणी सोशल डिस्टन्सिंगचे कोणतेही नियम पाळले गेले नाही. त्यामुळे आता दारू घरपोच देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे.

पंजाब सरकारने राज्यामध्ये आजपासून दारू विक्री सुरु करण्याचे आदेश दिले आहेत. याबाबतचे वृत्त वृत्तसंस्थने दिले आहे. पंजाबमध्ये संचारबंदी लागू असली तरी दररोज चार तासांसाठी हे नियम शिथिल करण्यात येतात. या वेळेत दारू विक्रीची परवानगी देण्यात आली आहे. त्यानुसार, सकाळी नऊ ते दुपारी एक या वेळेत दारुची दुकाने उघडण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

तसेच घरपोच दारू देण्याचीही व्यवस्था केली आहे. पण दारू विक्री होत असताना सरकारकडून काही नियमही घालून देण्यात आले आहेत. त्यामध्ये कोणत्याही ग्राहकाला दोन लिटरपेक्षा जास्त दारुची विक्री करु नये, दारू विक्रेत्यांना घरपोच दारू पोहोचवण्याची परवानगी दिली असली तरी त्यामध्ये काही अटी आहेत. दारुची डिलिव्हरी करणाऱ्या मुलांकडे कर्फ्यू पास, ओळखपत्र आणि डिलिव्हरी पोहोचवण्यासाठी जे वाहन वापरणार त्यासाठी जिल्हा प्रशासनाची परवानगी आवश्यक असणार आहे.

