देश

Mughal Era and Dalit : मुघलांच्या काळात दलितांची स्थिती कशी होती? यावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर काय म्हणाले..

Dalits in Mughal Empire Period Babasaheb Ambedkar : डॉ. आंबेडकरांच्या मते मुघल काळ हा दलित-शूद्रांची काय अवस्था होती? जाणून घ्या सविस्तर..
Babasaheb Ambedkar on Caste System and Dalits in Mughal Period

Babasaheb Ambedkar on Caste System and Dalits in Mughal Period

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Dr. babasaheb ambedkar news : डॉ. भीमराव आंबेडकरांची पुण्यतिथी काल झाली. भारतीय इतिहासाच्या पानांमध्ये मुघल साम्राज्याला सुवर्णकाळ म्हणून चित्रित केले जाते, पण दलित आणि शोषित वर्गांच्या दृष्टिकोनातून ते कसे होते? डॉ. आंबेडकरांनी या प्रश्नावर प्रकाश टाकला आहे. त्यांच्या लेखन आणि भाषणांमध्ये मुघल काळातील जातिव्यवस्था आणि दलितांची दयनीय अवस्था यावर तीक्ष्ण विश्लेषण आहे. हा इतिहास केवळ राजवाडे आणि युद्धांच्या कथा नाही, तर तळागाळातील लोकांच्या व्यथेची गोष्ट आहे.

Loading content, please wait...
Babasaheb Ambedkar
Dalit organizations
Mahaparinirvan Din
Dr. Babasaheb Ambedkar Jayanti
Mughal Empire
Mughal architecture in India

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com