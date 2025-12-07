Mughal Era and Dalit : मुघलांच्या काळात दलितांची स्थिती कशी होती? यावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर काय म्हणाले..

Dr. babasaheb ambedkar news : डॉ. भीमराव आंबेडकरांची पुण्यतिथी काल झाली. भारतीय इतिहासाच्या पानांमध्ये मुघल साम्राज्याला सुवर्णकाळ म्हणून चित्रित केले जाते, पण दलित आणि शोषित वर्गांच्या दृष्टिकोनातून ते कसे होते? डॉ. आंबेडकरांनी या प्रश्नावर प्रकाश टाकला आहे. त्यांच्या लेखन आणि भाषणांमध्ये मुघल काळातील जातिव्यवस्था आणि दलितांची दयनीय अवस्था यावर तीक्ष्ण विश्लेषण आहे. हा इतिहास केवळ राजवाडे आणि युद्धांच्या कथा नाही, तर तळागाळातील लोकांच्या व्यथेची गोष्ट आहे..डॉ. आंबेडकर म्हणतात, इतिहासाचे मूल्यांकन सत्ताधाऱ्यांच्या दृष्टिकोनातून नव्हे, तर शूद्र, अस्पृश्य आणि महिलांच्या स्थितीवरून करावे. मुघलांनी भारतावर ३०० वर्षांहून अधिक राज्य केले, पण ते सामंती आणि लष्करी व्यवस्थेवर आधारित होते. शेतकऱ्यांवर जड कर लादले जात, जमीनदार प्रणालीने गरीबांना पिळवणूक केली. दलितांची स्थिती? ती बदलली नाही. जातिव्यवस्था कायम राहिली, ब्राह्मणवादाचे वर्चस्व अबाधित राहिला. आंबेडकरांच्या 'पाकिस्तान किंवा भारताचे विभाजन' या ग्रंथात ते स्पष्ट करतात की, मुस्लिम शासकांनी हिंदू समाजातील जातिभेद नष्ट केले नाहीत. उलट ते सत्ता स्थिरतेसाठी त्याचा फायदा घेत राहिले..Mahaparinirvan : कशी होती डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांची अंत्ययात्रा? लाखोंची गर्दी अन् अश्रुधारा, महापरिनिर्वाण दिनाचा हृदयस्पर्शी व्हिडिओ.अकबराला धार्मिक सहिष्णुतेचे प्रतीक म्हणतात, पण आंबेडकर याला राजकीय चातुर्य म्हणून पाहतात. जिझिया कर रद्द करणे, राजपूतांशी वैवाहिक संबंध हे साम्राज्य विस्तारासाठी होते, दलितांच्या मुक्तीसाठी नव्हे. मुघल दरबारात उच्च पदे अभिजात वर्गाकडे केंद्रित राहिली. दलितांना सत्तेत भागीदारी नव्हती. आंबेडकर अधोरेखित करतात की, उदारता फक्त वरच्या थरापर्यंत मर्यादित राहिली, ती तळागाळापर्यंत पोहोचली नाही.धर्मांतराची कहाणी तर अधिक विदारक होती. दलितांनी सामाजिक दडपशाहीपासून सुटका मिळवण्यासाठी इस्लाम स्वीकारला, पण मुस्लिम समाजातही अश्रफ-अजलाफसारखे विभाजन निर्माण झाले. जातीसदृश भेदभाव कायम राहिला..Babasaheb Ambedkar Video : आपल्या भीमाचा दरारा! डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे ३ अस्सल दुर्मिळ व्हिडिओ, एकदा बघाच.मुघलांनी सामाजिक क्रांतीला प्राधान्य दिले नाही, फक्त सत्ता आणि महसूल गोळा करण्यावर भर दिला. आर्थिक शोषणाचे चित्रही भयावह होती; जहागीरदारी व्यवस्थेने शेतकऱ्यांना गुलाम बनवले. उत्पादनाचा मोठा हिस्सा राज्याकडे जात असे, तर दलित मजूर म्हणून शोषित राहिले.सांस्कृतिक वैभव म्हणून ताजमहाल, फतेहपूर सिक्रीसारख्या इमारतींचा गौरव होतो, पण आंबेडकर विचारतात, याने दलितांच्या जीवनात काय बदल झाला? शिक्षण, आरोग्य, समानता यात गुंतवणूक नव्हती. हे वैभव फक्त उच्चभ्रूंसाठी होते..Numerology : डिसेंबरमध्ये जन्मलेल्या लोकांमध्ये असतात 3 सर्वोत्तम गुण; पण एका कमतरतेमुळे आयुष्यभर जवळच्या लोकांना ठेवतात दुःखी.राष्ट्रनिर्मितीच्या बाबतीतही मुघल अपयशी ठरले. ते स्वतःला विजेते म्हणून पाहत राष्ट्रीय एकतेचा विचार नव्हता. आंबेडकर म्हणतात, मुघलांनी प्रशासकीय एकता दिली, पण ती शाही सत्तेसाठी, लोकशाहीसाठी नव्हे. आजच्या काळात आंबेडकरांचे हे विचार प्रासंगिक आहेत. ते सांगतात, इतिहासाचा वापर द्वेष पसरवण्यासाठी नव्हे, तर न्यायासाठी करावा. मुघल काळ दलितांसाठी सुवर्णकाळ नव्हता, तो संघर्षाचा काळ होता. आंबेडकरांच्या दृष्टिकोनाने इतिहासाकडे पाहिले तर आपण आधुनिक भारतात समानता निर्माण करू शकतो. हा विचारच बाबासाहेबांच्या स्मृतीला खरी आदरांजली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.