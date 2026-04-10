Agra Fort: आग्रा किल्ल्याच्या जमिनीखाली दडलंय काय? मुघलांच्या 'गुप्त' भुयारांमध्ये दफन आहे धक्कादायक रहस्य

आग्रा किल्ला म्हटलं की आपल्या डोळ्यासमोर उभा राहतो तो मुघल साम्राज्याचा सुवर्णकाळ. पण तुम्हाला माहीत आहे का, की या विशाल किल्ल्याचा ७५ टक्क्यांहून अधिक भाग आजही जगासाठी एक गूढ गुपित आहे? किल्ल्याच्या जमिनीखाली असलेल्या काळोख्या वाटा, बंद दरवाजे आणि मुघलकालीन गुप्त भुयारांबाबत अनेक तर्कवितर्क लावले जात आहेत.आग्रा किल्ल्याच्या त्या प्रतिबंधित भागांविषयी अनेक रंजक माहिती समोर येत आहे, जी वाचून तुम्हीही थक्क व्हाल..७५% किल्ला पर्यटकांसाठी का बंद आहे?आग्रा किल्ला सध्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) च्या ताब्यात आहे. मात्र, सुरक्षेच्या कारणास्तव आणि लष्करी वापरामुळे किल्ल्याचा मोठा हिस्सा पर्यटकांना पाहता येत नाही. इतिहासकारांच्या मते, या बंद भागांमध्ये मुघलकालीन अनेक रहस्यांचे ढिगारे असू शकतात. यामध्ये गुप्त रस्ते, जुन्या इमारतींचे अवशेष आणि ब्रिटीश काळातील शस्त्रास्त्रे असण्याची शक्यता वर्तवली जाते..युद्धासाठी बनवलेले 'गुप्त' मार्गइतिहासकार मयंक दीक्षित यांच्या मते, मुघल सम्राट अकबरने जेव्हा १५६५ मध्ये हा किल्ला बांधायला घेतला, तेव्हा संरक्षणाची विशेष काळजी घेतली होती. शत्रूने किल्ल्याला वेढा घातल्यास सुरक्षित बाहेर पडण्यासाठी किल्ल्याच्या खालच्या भागात अनेक भुयारे बांधली होती.ताजमहलपर्यंतचा रस्ता? अशीही चर्चा असते की, आग्रा किल्ल्यातून थेट ताजमहलमार्गे गुप्त रस्ता जातो. मात्र, अनेक शतकांपासून हे रस्ते बंद असल्यामुळे तिथे आता फक्त राडारोडा असण्याची शक्यता आहे..जमिनीखाली सापडल्या ब्रिटीश तोफा!मुघलांनंतर या किल्ल्यावर ब्रिटिशांनी ताबा मिळवला होता. त्यांनीही या किल्ल्याचा वापर शस्त्रागार म्हणून केला. १९९९ मध्ये दिल्ली गेटजवळ स्वच्छता करताना ब्रिटिशांच्या काळातील ३ तोफा सापडल्या होत्या. यावरून असा अंदाज लावला जातो की, किल्ल्याच्या 'पाताळात' आजही अशा अनेक तोफा गाडल्या गेल्या असू शकतात..लाल बलुआ दगडाचे अजेय दुर्गआग्रा किल्ल्याची बांधणी राजस्थानच्या लाल पत्थरांनी केली आहे. यमुना नदीच्या काठावर असलेला हा किल्ला मुघल बादशाह अकबरपासून औरंगजेबापर्यंत सर्वांच्या सत्तेचे केंद्र होता. हे भुयारी मार्ग केवळ पळ काढण्यासाठीच नाही, तर गुप्त खलबते करण्यासाठीही वापरले जायचे..सत्य की फक्त अफवा?ASI च्या नियमांनुसार, या ऐतिहासिक वारशाच्या मूळ स्वरूपाशी कोणतीही छेडछाड करता येत नाही. त्यामुळे तिथे खोदकाम करून रहस्य शोधणे कठीण आहे. अधिकृतपणे या भुयारांच्या अस्तित्वाची पुष्टी करणे कठीण असले तरी, स्थानिक लोककथा आणि जुन्या कागदपत्रांमध्ये या 'पाताळातील' जगाचा उल्लेख वारंवार आढळतो.आग्रा किल्ल्याचे हे बंद दरवाजे इतिहासाची अनेक गुपिते आपल्या छातीत दडवून उभे आहेत. जर हे दरवाजे उघडले, तर मुघल काळातील अनेक न ऐकलेले किस्से जगासमोर येतील..