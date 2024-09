देश

IC 814 The Kandahar Hijack: नेटफ्लिक्सच्या नव्या सिरिजमुळे वाद, 'कंदहार हायजॅक' नेमकं काय आहे? जाणून घ्या संपूर्ण स्टोरी

What was the IC 814 The Kandahar Hijack : प्लाईट IC-814 हायजॅक हा दहशतवाद्यांनी भारतात केलेले सर्वात वाईट दहशतवादी कृत्य होतं असं म्हटलं जातं. २४ डिसेंबर १९९९ मध्ये पाच दहशतवाद्यांनी भारताचे विमान हायजॅक केले होते.