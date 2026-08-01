Banarasi Saree: बनारसी साडी प्रत्यक्षात कुठे तयार होते? जाणून घ्या एका साडीमागे किती कारागिरांची मेहनत असते

उत्तर प्रदेशातील आझमगड जिल्ह्यातील मुबारकपूर हे छोटे शहर हाताने विणलेल्या रेशमी साड्यांसाठी प्रसिद्ध आहे. येथील खास वैशिष्ट्य म्हणजे एक साडी एका कारागिराकडून तयार होत नाही. कच्चा रेशीम तयार करणारे, रंगकाम करणारे, डिझाईन तयार करणारे आणि विणकाम करणारे अशा अनेक कारागिरांच्या हातातून प्रवास करत ही साडी बाजारात पोहोचते. त्यामुळे प्रत्येक साडीमागे अनेक कुटुंबांची मेहनत दडलेली असते..कच्च्या रेशमापासून तयार साडीपर्यंतचा प्रवासमुहल्ला पुरा सुफी येथील व्यापारी महताब अहमद यांच्या माहितीनुसार, मुबारकपूरमध्ये अनेक दशकांपासून हीच पारंपरिक पद्धत सुरू आहे.सुरुवातीला बाजारातून कच्चा रेशीम आणला जातो. त्यानंतर तो तयार करण्याचे काम करणाऱ्या कारागिराकडे दिला जातो. एका साडीसाठी साधारण ३२० ग्रॅम बाणा (वेफ्ट यार्न) अचूक मोजून तयार केला जातो.यानंतर रेशीम स्वच्छ करून त्याला आवश्यक त्या रंगात रंगवले जाते. धागा पूर्णपणे सुकल्यानंतर तो पुढील प्रक्रियेसाठी पाठवला जातो.यानंतर स्वतंत्र कारागीर साडीची रचना, काठ आणि डिझाईन तयार करतात. शेवटी सर्व धागे, रंग आणि डिझाईन एकत्र करून मागावर साडी विणली जाते..बनारसी डिझाईनची ओळख, चंदेरी शैलीलाही मागणीमुबारकपूरमध्ये तयार होणाऱ्या साड्यांची डिझाईन बनारसी साड्यांसारखी असल्यामुळे बाजारात त्यांना 'बनारसी' साड्यांप्रमाणेच मागणी मिळते.येथे रेशम बुटी, अँटिक डिझाईन, चुनरी बुटी, जाळीदार नक्षी, फॅन्सी मोटिफ्स अशा विविध प्रकारच्या साड्या तयार केल्या जातात. याशिवाय चंदेरी शैलीतील साड्याही कमी किमतीत उपलब्ध होतात.मात्र, मजुरीचे दर कमी असल्यामुळे या साड्या ग्राहकांना परवडणाऱ्या किमतीत मिळतात, पण कारागिरांना एका साडीमागे फारसा नफा मिळत नाही..Defence Licensing: संरक्षण उद्योग परवान्याची प्रक्रिया एका महिन्यातच पूर्ण होणार.ODOP योजनेमुळे मिळाली नवी बाजारपेठउत्तर प्रदेश सरकारच्या 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रॉडक्ट' (ODOP) योजनेमुळे मुबारकपूरच्या साड्यांना नवी ओळख मिळाली आहे.नोएडा, लखनऊ, दिल्लीसारख्या शहरांतील प्रदर्शनांमध्ये सहभागी होण्याची संधी मिळाल्याने येथील कारागिरांना आणि व्यापाऱ्यांना थेट ग्राहकांशी संपर्क साधता येत आहे. प्रदर्शनांनंतर थेट ऑर्डर्सचे प्रमाण वाढले असून, या पारंपरिक उद्योगाला आणि हजारो कारागिरांच्या रोजगाराला नवसंजीवनी मिळत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.