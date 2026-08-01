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Banarasi Saree: बनारसी साडी प्रत्यक्षात कुठे तयार होते? जाणून घ्या एका साडीमागे किती कारागिरांची मेहनत असते

Where Are Banarasi Sarees Actually Made?: उत्तर प्रदेशातील मुबारकपूर येथे तयार होणाऱ्या बनारसी शैलीतील साड्यांमागे अनेक कारागिरांची मेहनत दडलेली असते. कच्च्या रेशमापासून विणकामापर्यंतचा संपूर्ण प्रवास जाणून घ्या.
Banarasi Saree

Banarasi Saree

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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उत्तर प्रदेशातील आझमगड जिल्ह्यातील मुबारकपूर हे छोटे शहर हाताने विणलेल्या रेशमी साड्यांसाठी प्रसिद्ध आहे. येथील खास वैशिष्ट्य म्हणजे एक साडी एका कारागिराकडून तयार होत नाही. कच्चा रेशीम तयार करणारे, रंगकाम करणारे, डिझाईन तयार करणारे आणि विणकाम करणारे अशा अनेक कारागिरांच्या हातातून प्रवास करत ही साडी बाजारात पोहोचते. त्यामुळे प्रत्येक साडीमागे अनेक कुटुंबांची मेहनत दडलेली असते.

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