Pedha City: भारताची 'पेढा राजधानी' कोणती ? जोडला आहे शेकडो वर्षांचा इतिहास ; केवळ चवच नाही तर ही आहे एक परंपरा!

भारतातील मिठाईच्या नकाशावर उत्तर प्रदेशातील मथुरा शहराला एक वेगळे स्थान आहे. भगवान श्रीकृष्णाची जन्मभूमी असलेले हे शहर केवळ मंदिरांसाठीच नाही, तर तिथल्या अप्रतिम 'पेढ्यां'साठी जगभरात प्रसिद्ध आहे. मथुरेला 'भारताची पेढा राजधानी' (Peda Capital of India) म्हणून ओळखले जाते..आज देखील मथुरेच्या पेढ्यांची मोहिनी खवय्यांवर कायम आहे. या पेढ्यांच्या लोकप्रियतेची आणि वैशिष्ट्यांची माहिती खालीलप्रमाणे आहे:पेढा आणि मथुरेचे अतूट नातेमथुरेची ओळख तिथल्या पेढ्याशिवाय अपूर्ण आहे. याला 'प्रसाद' म्हणूनही विशेष महत्त्व आहे.मथुरेच्या मंदिरांमध्ये येणारा प्रत्येक भक्त आपल्यासोबत पेढ्यांचा डबा नेल्याशिवाय जात नाही. श्रीकृष्णाच्या छप्पन भोगामध्येही पेढ्याला महत्त्वाचे स्थान आहे.येथील पेढे बनवण्याची कला शतकानुशतके जुनी आहे, जी पिढ्यानपिढ्या जतन केली गेली आहे..मथुरेच्या पेढ्यांची खास वैशिष्ट्येइतर शहरांतील पेढ्यांच्या तुलनेत मथुरेचे पेढे वेगळे ठरतात कारण हे पेढे बनवण्यासाठी फुल-फॅट दुधापासून तयार केलेल्या ताज्या खव्याचा वापर केला जातो.इतर पेढ्यांप्रमाणे हे पेढे जास्त गोड नसतात. यात दूध आणि साखरेचा संतुलित वापर केला जातो, ज्यामुळे दुधाची 'रिच' चव अधिक जाणवते. मथुरेच्या पेढ्यांचे वैशिष्ट्य म्हणजे ते लवकर खराब होत नाहीत, त्यामुळे प्रवासात नेण्यासाठी ते उत्तम पर्याय ठरतात..पेढे बनवण्याची पद्धतमथुरेचा पेढा बनवताना खवा लालसर होईपर्यंत सावधपणे भाजला जातो. त्याला योग्य दाटपणा आल्यावर हाताने आकार दिला जातो. यामध्ये वेलचीचा हलका फ्लेवर दिला जातो, जो या पेढ्यांचा सुगंध आणि चव वाढवतो.लोकप्रिय ठिकाणे आणि प्रकारमथुरेत अनेक प्रकारच्या पेढ्यांच्या व्हरायटी मिळतात. क्लासिक मथुरा पेढा, केशर पेढा, चॉकलेट पेढा, ड्राय फ्रूट पेढा आणि आता आरोग्यासाठी जागरूक लोकांसाठी 'शुगर-फ्री' पेढेही उपलब्ध आहेत.'बृजवासी मिठाई वाला' आणि 'राधिका स्वीट्स' यांसारखी जुनी दुकाने मथुरेच्या खऱ्या चवीसाठी जगभर प्रसिद्ध आहेत..शहराचा आर्थिक कणापेढ्यांचा व्यवसाय हा मथुरेच्या अर्थव्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. येथील गल्लोगल्लीत मिठाईची दुकाने पाहायला मिळतात आणि दररोज हजारो किलो पेढ्यांची विक्री होते.आज देखील, मथुरेच्या रस्त्यावरून चालताना येणारा दूध आणि साखरेचा तो मंद सुगंध पर्यटकांना मिठाईच्या दुकानांकडे खेचून नेतो. जर तुम्ही मथुरा-वृंदावनला जात असाल, तर या 'पेढा राजधानी'ची चव घ्यायला विसरू नका..