Ghat City: जगातील सर्वात जुने शहर कोणते माहीत आहे ? घाटांच्या नगरीमध्ये मराठा साम्राज्याचे आहे मोठे योगदान, जाणून घ्या इतिहास

भारतातील आध्यात्मिक वारसा आणि संस्कृतीचा संगम पहायचा असेल, तर डोळ्यासमोर पहिले नाव येते ते म्हणजे वाराणसी (काशी). गंगा नदीच्या काठावर वसलेल्या या पुरातन शहराला 'घाटों की नगरी' (City of Ghats) म्हणून ओळखले जाते. येथे पाऊल ठेवताच हवेत दरवळणारा अगरबत्तीचा सुगंध आणि मंत्रोच्चार भाविकांना एका वेगळ्याच विश्वात घेऊन जातात. जेव्हा आपण वाराणसीच्या घाटांचा विचार करतो, तेव्हा ते केवळ दगडी बांधकाम नसून भारताच्या जिवंत परंपरेचे प्रतीक असल्याचे जाणवते..वाराणसी: जगातील सर्वात प्राचीन जिवंत शहरउत्तर प्रदेशातील वाराणसी हे शहर जगातील सर्वात जुन्या शहरांपैकी एक मानले जाते. याला भारताची 'आध्यात्मिक राजधानी' असेही म्हणतात. येथे गंगा नदीच्या पश्चिमेकडील काठावर घाटांची एक न तुटणारी साखळी पाहायला मिळते..किती घाट आहेत वाराणसीमध्ये?वाराणसीमध्ये मुख्यत्वे ८४ घाट आहेत. हे घाट दक्षिणेकडील अस्सी घाटापासून ते उत्तरेकडील आदि केशव घाटापर्यंत सुमारे ६ किलोमीटरच्या परिसरात पसरलेले आहेत.अस्सी घाट: जिथे अस्सी नदी आणि गंगा नदीचा संगम होतो.दशाश्वमेध घाट: येथील संध्याकाळची 'गंगा आरती' पाहण्यासाठी जगभरातून पर्यटक येतात.मणिकर्णिका घाट: याला मोक्ष प्राप्तीचे द्वार मानले जाते, जिथे २४ तास अंत्यसंस्काराची अग्नी धगधगत असते..मराठा साम्राज्याचा अमूल्य वारसावाराणसीच्या घाटांचे आज जे भव्य स्वरूप आपल्याला दिसते, त्यात मराठा शासकांचा मोठा वाटा आहे. १८ व्या शतकात होळकर, शिंदे (सिंधिया), भोसले आणि पेशव्यांनी या घाटांचे पुनर्निर्माण केले.अहिल्याबाई होळकर यांनी काशी विश्वनाथ मंदिरासह अनेक घाटांच्या जिर्णोद्धारात मोलाची भूमिका बजावली. मुन्शी घाट आणि सिंधिया घाट हे घाट मराठा स्थापत्यशैलीचे उत्तम नमुने आहेत..पावलोपावली आध्यात्मवाराणसीच्या घाटांवर केवळ धार्मिक विधीच होत नाहीत, तर येथे संगीत, कला आणि योगाभ्यासही मोठ्या प्रमाणावर चालतो. पहाटेची 'सुबहे बनारस' आणि रात्रीची भव्य आरती हा प्रत्येक पर्यटकासाठी एक अविस्मरणीय अनुभव असतो.आजच्या आधुनिक काळातही वाराणसीने आपली पुरातन संस्कृती आणि घाटांचे वैभव जपून ठेवले आहे. जर तुम्हाला शांतता आणि अध्यात्माचा शोध घ्यायचा असेल, तर या ८४ घाटांची सफर करणे हा सर्वात उत्तम पर्याय आहे.