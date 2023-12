Ram Mandir: पंतप्रधान मोदींनी स्वत: घरी जाऊन प्रतिष्ठापणेचं निमंत्रण दिलेले निषाद कोण आहेत?

नवी दिल्ली- देशात सर्वत्र 'राममय' वातावरण तयार झालं आहे. अयोध्या नगरीत तर लोकांचा उत्साह ओसंडून वाहत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते शनिवारी अयोध्येतील रेल्वे स्टेशन आणि नव्या विमानतळाचे लोकार्पण करण्यात आले. पंतप्रधान मोदी यांनी यावेळी मंगेशकर चौकात राहणाऱ्या निषाद परिवाराची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी निषादांना राम लल्ला प्रतिष्ठापणानेसाठी निमंत्रण दिले.

पंतप्रधान मोदी अयोध्येत आल्यानंतर त्यांचे जंगी स्वागत करण्यात आले. मोदी विमानतळावरुन रस्ताच्या मार्गाने अयोध्याधाम रेल्वे स्टेशन येथे पोहोचले. रोडशोदरम्यान लोकांनी त्यांचे शंखनाद आणि फुलांचा वर्षाव करत उस्ताहात स्वागत केले. पंतप्रधान मोदी यांनी यावेळी ६ वंदेभारत ट्रेन आणि २ अमृत भारत ट्रेन यांना हिरंवा झेंडा दाखवला. (who in nishad pm narendra modi invited for ram mandir inauguration)