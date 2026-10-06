Indian Air Force : एअर मार्शल आशुतोष दीक्षित भारतीय हवाई दलाचे नवे प्रमुख; कारगिल युद्धातील अनुभवी वैमानिकाकडे सर्वोच्च पदाची धुरा

नवी दिल्ली : भारतीय हवाई दलाच्या (IAF) नव्या प्रमुखपदी सध्याचे हवाई दल उपप्रमुख एअर मार्शल आशुतोष दीक्षित यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. विद्यमान हवाई दलप्रमुख एअर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह हे येत्या ३१ ऑक्टोबर रोजी सेवानिवृत्त होत असून, त्यानंतर दीक्षित हे या सर्वोच्च पदाची सूत्रे स्वीकारतील. संरक्षण क्षेत्रातील 'आत्मनिर्भर भारत' मोहिमेला गती देण्यासाठी आणि स्वदेशी बनावटीचे लढाऊ विमान 'एलसीए तेजस'सह इतर देशांतर्गत विमान प्रकल्पांना बळ देण्यात त्यांची भूमिका अत्यंत मोलाची मानली जाते..कारगिल युद्धासह 'ऑपरेशन सफेद सागर'मध्ये सहभागतब्बल चार दशकांच्या प्रदीर्घ सेवाकाळात एअर मार्शल दीक्षित यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण लष्करी मोहिमा आणि सरावांमध्ये सक्रिय सहभाग नोंदवला आहे. १९९९ च्या कारगिल युद्धादरम्यान राबवण्यात आलेले ऐतिहासिक 'ऑपरेशन सफेद सागर', तसेच 'ऑपरेशन रक्षक' आणि 'ऑपरेशन सिंदूर' या मोहिमांमध्ये त्यांचे योगदान महत्त्वपूर्ण राहिले आहे. ११ जून २०१९ रोजी त्यांना एअर व्हाइस मार्शल, १ ऑक्टोबर २०२२ रोजी एअर मार्शल, तर १ सप्टेंबर २०२४ रोजी कमांडर-इन-चीफ पदावर बढती मिळाली होती..३,५०० तासांहून अधिक उड्डाणाचा दांडगा अनुभव९ डिसेंबर १९६६ रोजी जन्मलेले आशुतोष दीक्षित ६ डिसेंबर १९८६ रोजी भारतीय हवाई दलाच्या लढाऊ शाखेत (Fighter Stream) दाखल झाले होते. ते राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी (NDA), बांगलादेशातील डिफेन्स सर्व्हिसेस स्टाफ कॉलेज आणि नवी दिल्लीतील नॅशनल डिफेन्स कॉलेजचे माजी विद्यार्थी आहेत. प्रायोगिक चाचणी वैमानिक (Experimental Test Pilot) आणि पात्र उड्डाण प्रशिक्षक असलेले दीक्षित यांच्याकडे विविध प्रकारची लढाऊ विमाने चालवण्याचा ३,५०० तासांहून अधिक उड्डाणाचा दांडगा अनुभव आहे. त्यांनी मिराज-२०००, मिगच्या विविध आवृत्त्या, जग्वार, किरण, आयएल-७८, हॉक आणि स्वदेशी 'तेजस' या विमानांचे यशस्वी उड्डाण केले आहे. त्यांच्या नियुक्तीमुळे भारतीय हवाई दलाच्या आधुनिकीकरणाला आणि स्वदेशी तंत्रज्ञानाला मोठा वेग मिळेल, असा विश्वास संरक्षण वर्तुळात व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.