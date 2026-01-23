देश

Magh Mela 2026 : ‘कालनेमि’ कोण आहे? माघ मेळ्यातील शंकराचार्य वादात CM योगींचा छुप्या शत्रूंवर थेट इशारा

प्रयागराज येथील माघ मेळ्यात शंकराचार्यांशी संबंधित वादाच्या पार्श्वभूमीवर, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी दिलेले विधान सध्या चर्चेचा विषय बनले आहे.
magh mela shankaracharya yogi remark kalnemi

magh mela shankaracharya yogi remark kalnemi

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

प्रयागराज येथील माघ मेळ्यात शंकराचार्यांशी संबंधित वादाच्या पार्श्वभूमीवर, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी दिलेले विधान सध्या चर्चेचा विषय बनले आहे. कोणत्याही व्यक्तीचे थेट नाव न घेता, त्यांनी 'सनातन धर्म' आणि 'राष्ट्रहित' यांवर अत्यंत परखड भूमिका मांडली आहे.

Loading content, please wait...
Uttar Pradesh
Warning
CM Yogi Adityanath
prayagraj

Related Stories

No stories found.