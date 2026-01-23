Magh Mela 2026 : ‘कालनेमि’ कोण आहे? माघ मेळ्यातील शंकराचार्य वादात CM योगींचा छुप्या शत्रूंवर थेट इशारा

प्रयागराज येथील माघ मेळ्यात शंकराचार्यांशी संबंधित वादाच्या पार्श्वभूमीवर, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी दिलेले विधान सध्या चर्चेचा विषय बनले आहे. कोणत्याही व्यक्तीचे थेट नाव न घेता, त्यांनी 'सनातन धर्म' आणि 'राष्ट्रहित' यांवर अत्यंत परखड भूमिका मांडली आहे..'धर्म आणि राष्ट्र' सर्वतोपरी: मुख्यमंत्री योगींचा 'कालनेमि' रूपातील छुप्या शत्रूंवर प्रहारमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी आपल्या भाषणात रामायणातील 'कालनेमि' या पात्राचा दाखला देत, धर्माच्या नावाखाली सुरू असलेल्या राजकारणावर आणि ढोंगावर टीका केली आहे..'कालनेमि' कोण आणि त्याचा संदर्भ काय?मुख्यमंत्र्यांनी वापरलेला 'कालनेमि' हा शब्द अत्यंत प्रतिकात्मक आहे. रामायणात कालनेमि हा एक मायावी असुर होता. त्याने साधूचे रूप घेऊन हनुमानाला विचलित करण्याचा प्रयत्न केला होता, जेणेकरून रामाचे कार्य पूर्ण होऊ नये.योगी आदित्यनाथ यांच्या मते, आजही काही लोक बाहेरून धार्मिक आणि संन्यासी दिसतात, परंतु प्रत्यक्षात ते आपल्या आचरणाने आणि अजेंड्याने सनातन धर्माला कमकुवत करण्याचे काम करत आहेत..योगीची खरी व्याख्यायोगी आदित्यनाथ यांनी एका आदर्श संन्याशाची व्याख्या करताना काही महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. योगीची स्वतःची कोणतीही वैयक्तिक मालमत्ता नसते; त्याची खरी संपत्ती 'धर्म' आणि 'राष्ट्र' हेच असते. राष्ट्राचा गौरव हाच संन्याशाचा खरा स्वाभिमान असला पाहिजे.केवळ भगवी वस्त्रे परिधान केल्याने किंवा पांडित्य दाखवल्याने कोणी धर्माचा प्रतिनिधी होत नाही, तर त्याचे आचरण धर्माला अनुसरून असणे आवश्यक आहे..शंकराचार्य विवादाच्या पार्श्वभूमीवर संदेशप्रयागराजमध्ये मौनी अमावस्येच्या स्नानासाठी शंकराचार्यांना रथासह जाण्यापासून रोखल्यामुळे जो वाद निर्माण झाला होता, त्या पार्श्वभूमीवर हे विधान महत्त्वाचे मानले जात आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सूचित केले की, सनातन धर्माची सेवा ही परंपरेसोबतच शिस्त आणि सत्याच्या मार्गावर चालण्यात आहे. धर्माच्या नावावर समाजात भ्रम निर्माण करणाऱ्यांपासून सावध राहण्याचे आवाहन त्यांनी जनतेला केले..समाज आणि धर्माची सुरक्षामुख्यमंत्री म्हणाले की, सनातन धर्म ही केवळ पूजा पद्धती नसून ती एक जीवनशैली आहे ज्याने नेहमीच संयम आणि राष्ट्रहिताला सर्वोच्च स्थान दिले आहे. धर्माच्या आड राहून जे लोक स्वतःचे स्वार्थ साधत आहेत, त्यांना समाजाने ओळखावे. धर्माची रक्षा केवळ विधींनी होत नाही, तर ती आचरणाच्या शुद्धतेने होते..योगी आदित्यनाथ यांचे हे विधान एका बाजूला आध्यात्मिक शिस्तीचा आग्रह धरणारे आहे, तर दुसऱ्या बाजूला राजकीय आणि धार्मिक क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या 'छुप्या' शक्तींना दिलेला इशारा आहे. त्यांच्या मते, सनातन धर्माला बाह्य शक्तींपेक्षा अंतर्गत 'छल' करणाऱ्या लोकांपासून अधिक धोका आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.