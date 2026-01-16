Magh Mela 2026: डोळ्यांवर काळा चष्मा, अंगावर भस्म आणि भक्तांवर अत्तराचे फवारे! माघ मेळ्यात हवा करणारे कोण आहेत सेंट बाबा?

उत्तर प्रदेशातील प्रयागराज येथे सुरू असलेल्या माघ मेळ्यात सध्या एका नागा संन्याशाची जबरदस्त चर्चा रंगली आहे. सेक्टर दोनमध्ये वास्तव्यास असलेले हे बाबा आपल्या अंगाला भस्म लावतात, डोळ्यावर काळा चष्मा चढवतात आणि येणाऱ्या प्रत्येक भक्ताचे स्वागत अत्तर (परफ्यूम) शिंपडून करतात. याच कारणांमुळे त्यांना भाविकांनी ‘सेंट बाबा’ हे नाव दिले आहे..स्मशानातून आणतात अत्तर?सेंट बाबा, ज्यांचे खरे नाव बाबा बालक दास उर्फ नारायण भूमी आहे, ते सांगतात की ते हे अत्तर स्मशानभूमीतून घेऊन येतात आणि भक्तांना आशीर्वाद म्हणून देतात. त्यांच्याकडे नेहमी अत्तराने भरलेला एक छोटा पेटारा असतो. बाबा श्री पंचायती आखाडा बडा उदासीनशी संबंधित असून, अमृतसर हे त्यांचे गुरुस्थान आहे..भजनांतून सांगतात जीवनाचं सत्यहे बाबा केवळ अत्तरच शिंपडत नाहीत, तर आपल्या मधुर आवाजात भजने गाऊन जीवनाचे मर्मही सांगतात. "फॅशन कितीही करा, कितीही सेंट मारा, पण या जगात कोणीच परमनेंट नाही," असे गाणे गात ते भाविकांना मोह-मायेपासून दूर राहण्याचा संदेश देतात. त्यांच्या या अनोख्या अंदाजामुळे त्यांच्या तंबूत भाविकांची मोठी गर्दी होत आहे..१३ व्या वर्षीच संसाराचा त्यागबाबांनी वयाच्या अवघ्या १३ व्या वर्षी घराचा त्याग केला आणि संन्यास पत्करला. आता त्यांना संन्यासी होऊन १७ वर्षे झाली आहेत. "जो सांसारिक असतो, त्याच्यापासून आत्मे दूर पळतात, पण जो संन्यासी आहे त्याला कशाचाच फरक पडत नाही, मग तो स्मशानात का असेना," असे ते आपल्या विशिष्ट शैलीत सांगतात..निसर्ग आणि अध्यात्माची ओढमेळा क्षेत्रात कडाक्याच्या थंडीत धूनी पेटवून तपस्या करणारे सेंट बाबा सध्या सोशल मीडियावरही व्हायरल होत आहेत. त्यांचे काळे चष्मे, अंगावरील भस्म आणि हातातली अत्तराची बाटली हे दृश्य पाहून येणारे पर्यटक आणि भाविक थक्क होत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.