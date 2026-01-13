Magh Mela 2026: ३ कोटींच्या आलिशान कारमधून माघ मेळ्यात एन्ट्री करणारे कोण आहेत 'सतुआ बाबा'? CM योगींशी काय आहे कनेक्शन

प्रयागराज येथे संगम तीरावर सुरू असलेल्या माघ मेळा २०२६ मध्ये सध्या एका युवा संताची मोठी चर्चा होत आहे. हे संत आहेत जगतगुरु महामंडलेश्वर संतोष दास, जे 'सतुआ बाबा' या नावाने प्रसिद्ध आहेत. या मेळ्यात त्यांनी आपल्या लक्झरी जीवनशैलीने आणि सुमारे ३ कोटी रुपये किमतीच्या 'लँड रोव्हर डिफेंडर' कारने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. आध्यात्मिक वातावरणात सतुआ बाबांची ही आधुनिक स्टाईल सध्या सोशल मीडियावरही चांगलीच व्हायरल होत आहे..मेळ्यातील सर्वात महागडी सवारीमाघ मेळ्यात दरवर्षी विविध प्रकारचे साधू-संत येतात, मात्र सतुआ बाबांची एन्ट्री यावेळी विशेष ठरली. ते आपल्या २.८५ कोटी रुपये मूळ किंमत असलेल्या डिफेंडर कारमधून मेळा परिसरात पोहोचले. नोंदणी शुल्क आणि इतर खर्च मिळून या कारची किंमत ३ कोटी रुपयांहून अधिक असल्याचे सांगितले जाते.या कारची नोंदणी उत्तराखंडमधील हरिद्वार येथे करण्यात आली आहे. कारवर 'विष्णु स्वामी जगतगुरु सतुआ बाबा काशी' असे लिहिलेले आहे. डोळ्यांवर काळा चश्मा आणि आलिशान कारमधील त्यांचा रुबाब पाहून अनेकांनी त्यांना 'आधुनिक काळातील संत' असे संबोधले आहे..कोण आहेत सतुआ बाबा?सतुआ बाबांचा जीवनप्रवास अतिशय रंजक आहे. उत्तर प्रदेशातील ललितपूर येथील मसौरा गावात त्यांचा जन्म झाला. त्यांचे मूळ नाव संतोष तिवारी आहे. अवघ्या ११ व्या वर्षी त्यांनी घराचा त्याग करून अध्यात्माचा मार्ग स्वीकारला. विष्णुस्वामी संप्रदायातील 'सतुआ बाबा पीठा'चे ते प्रमुख आहेत. ब्रह्मलीन यमुनाचार्य महाराज सतुआ बाबा यांच्या निधनानंतर त्यांच्याकडे या पीठाची जबाबदारी सोपवण्यात आली..मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे निकटवर्तीयसतुआ बाबा हे उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे अत्यंत जवळचे मानले जातात. वाराणसी, प्रयागराज आणि गोरखपूर येथे अनेकदा ते मुख्यमंत्र्यांसोबत महत्त्वाच्या धार्मिक आणि सामाजिक कार्यक्रमांत दिसून आले आहेत. खुद्द मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनीही नुकत्याच केलेल्या प्रयागराज दौऱ्यात सतुआ बाबांच्या शिबिराला भेट देऊन साधू-संतांशी चर्चा केली होती..आश्रम आणि शिबिराचा वैभवमाघ मेळ्यात सतुआ बाबांचा मुक्काम असलेल्या 'सतुआ बाबा सेवा शिबिरा'चे वैभव देखील डोळे दीपवणारे आहे. सनातन संस्कृतीची झलक दाखवणाऱ्या या विस्तीर्ण पंडालमध्ये सर्व आधुनिक सोयीसुविधा उपलब्ध आहेत. येथे दररोज येणाऱ्या हजारो भाविकांसाठी अन्नदान आणि आध्यात्मिक प्रवचनांचे कार्यक्रम आयोजित केले जातात.सतुआ बाबांचे हे स्वरूप एकीकडे आधुनिक सोयीसुविधांचे दर्शन घडवते, तर दुसरीकडे ते सनातन धर्माच्या प्रसारासाठी तरुणांना आकर्षित करण्याचे एक माध्यम म्हणूनही पाहिले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.