देश

Magh Mela 2026: ३ कोटींच्या आलिशान कारमधून माघ मेळ्यात एन्ट्री करणारे कोण आहेत 'सतुआ बाबा'? CM योगींशी काय आहे कनेक्शन

प्रयागराज येथे संगम तीरावर सुरू असलेल्या माघ मेळा २०२६ मध्ये सध्या एका युवा संताची मोठी चर्चा होत आहे.
magh mela satua baba

magh mela satua baba

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

प्रयागराज येथे संगम तीरावर सुरू असलेल्या माघ मेळा २०२६ मध्ये सध्या एका युवा संताची मोठी चर्चा होत आहे. हे संत आहेत जगतगुरु महामंडलेश्वर संतोष दास, जे 'सतुआ बाबा' या नावाने प्रसिद्ध आहेत. या मेळ्यात त्यांनी आपल्या लक्झरी जीवनशैलीने आणि सुमारे ३ कोटी रुपये किमतीच्या 'लँड रोव्हर डिफेंडर' कारने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. आध्यात्मिक वातावरणात सतुआ बाबांची ही आधुनिक स्टाईल सध्या सोशल मीडियावरही चांगलीच व्हायरल होत आहे.

Loading content, please wait...
Uttar Pradesh
CM Yogi Adityanath
prayagraj
entry

Related Stories

No stories found.