Zomato चे नवे CEO अलबिंदर ढींडसा कोण आहेत? 10000 कोटींचे मालक; दीपिंदर गोयलला विकली होती कंपनी

Zomato New CEO : झोमॅटोचे आधीचे सीईओ दीपिंदर गोयल यांनी राजीनामा दिला आहे. अलबिंदर ढींडसा (Albinder Dhindsa) हे भारतीय स्टार्टअप जगातील एक मोठे नाव असून १ फेब्रुवारी २०२६ पासून ते झोमॅटोची मूळ कंपनी 'इटर्नल लिमिटेड' (Eternal Limited) चे नवीन ग्रुप सीईओ म्हणून पदभार स्वीकारत आहेत. मूळचे पंजाबचे असलेले अलबिंदर यांनी IIT दिल्लीतून पदवी आणि अमेरिकेतील कोलंबिया युनिव्हर्सिटीतून MBA पूर्ण केले आहे. झोमॅटोचे संस्थापक दीपिंदर गोयल यांचे ते अत्यंत विश्वासू सहकारी मानले जातात. .अलबिंदर यांचा झोमॅटोशी जुना संबंध आहे. 'ब्लिंकिट' (Blinkit) सुरू करण्यापूर्वी त्यांनी झोमॅटोमध्ये 'हेड ऑफ इंटरनॅशनल ऑपरेशन्स' म्हणून काम केले होते. २०१३ मध्ये त्यांनी 'ग्रोफर्स' (Grofers) नावाने स्वतःची कंपनी सुरू केली, जिचे नंतर 'ब्लिंकिट' मध्ये रूपांतर झाले. झोमॅटोने २०२२ मध्ये ही कंपनी सुमारे ४,४४७ कोटी रुपयांना खरेदी केली होती. आज ब्लिंकिटचे बाजारात मूल्य आणि झोमॅटोच्या यशातील त्याचा वाटा पाहता ही डील अलबिंदर यांच्या दूरदृष्टीचा पुरावा मानली जाते. .दीर्घकाळापासून झोमॅटोचे नेतृत्व करणारे दीपिंदर गोयल (Dipinder Goyal) यांनी आता 'व्हाइस चेअरमन' म्हणून नवी भूमिका स्वीकारली असून त्यांनी अलबिंदर यांच्यावर ग्रुप CEO ची जबाबदारी सोपवली आहे. अलबिंदर यांनी ब्लिंकिटला ज्या वेगाने वाढवले त्याच वेगाने ते आता झोमॅटो, ब्लिंकिट आणि हायपरप्युअर या तिन्ही मोठ्या व्यवसायांचे नेतृत्व करतील. त्यांच्या कार्यकाळात झोमॅटोच्या नफ्यात मोठी वाढ झाली असून कंपनीच्या भविष्यातील विस्तारासाठी त्यांना योग्य वारसदार मानले जात आहे. .वैयक्तिक आयुष्यात अलबिंदर हे अत्यंत साधे राहणीमान असलेले उद्योजक म्हणून ओळखले जातात. त्यांची पत्नी आयेशा खन्ना देखील एक यशस्वी उद्योजिका आहे. सुमारे १०,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त संपत्तीचे मालक असूनही ते प्रसिद्धीच्या झोतात राहण्याऐवजी कामावर लक्ज केंद्रित करण्याला प्राधान्य देतात. त्यांच्या नेतृत्वाखाली झोमॅटो आता केवळ फूड डिलिव्हरी कंपनी न राहता 'क्विक कॉमर्स' क्षेत्रातील जागतिक स्तरावरील मोठी शक्ती बनण्याच्या मार्गावर आहे.