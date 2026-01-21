देश

Zomato चे नवे CEO अलबिंदर ढींडसा कोण आहेत? 10000 कोटींचे मालक; दीपिंदर गोयलला विकली होती कंपनी

Albinder Dhindsa Net worth money property : झोमॅटोचे आधीचे सीईओ दीपिंदर गोयल यांनी राजीनामा दिला आहे. अलबिंदर ढींडसा होणार इटर्नल लिमिटेडचे नवे ग्रुप सीईओ बनले आहेत
Zomato New CEO : झोमॅटोचे आधीचे सीईओ दीपिंदर गोयल यांनी राजीनामा दिला आहे. अलबिंदर ढींडसा (Albinder Dhindsa) हे भारतीय स्टार्टअप जगातील एक मोठे नाव असून १ फेब्रुवारी २०२६ पासून ते झोमॅटोची मूळ कंपनी 'इटर्नल लिमिटेड' (Eternal Limited) चे नवीन ग्रुप सीईओ म्हणून पदभार स्वीकारत आहेत. मूळचे पंजाबचे असलेले अलबिंदर यांनी IIT दिल्लीतून पदवी आणि अमेरिकेतील कोलंबिया युनिव्हर्सिटीतून MBA पूर्ण केले आहे. झोमॅटोचे संस्थापक दीपिंदर गोयल यांचे ते अत्यंत विश्वासू सहकारी मानले जातात. 

