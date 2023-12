Corona JN.1 Virus : कोरोनाच्या नवीन व्हेरियंटवर जुनीच लस येईल कामी; जागतिक आरोग्य संघटनेची माहिती

WHO on Covid JN.1 Variant : देशात कोरोनाच्या नव्या व्हेरियंटचा प्रसार वाढत चालला आहे. अवघ्या काही दिवसांमध्येच देशातील जेएन.1 रुग्णांची संख्या ही 752 झाली आहे. तसंच कोविडच्या या नव्या व्हेरियंटने चार जणांचा बळी घेतला आहे. मात्र या सगळ्यात, WHO ने एक दिलासादायक माहिती दिली आहे.