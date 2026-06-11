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Brass City: काली मातेच्या या खास पितळी मूर्तींमध्ये असे काय आहे विशेष? 800 रुपयांपासून लाखो रुपयांपर्यंत किंमत; 'पितळ नगरी'ची कला पुन्हा चर्चेत

Handmade brass Kali statues from India’s Brass City: मुरादाबादच्या कसलेल्या कारागिरांनी तयार केलेल्या सूक्ष्म नक्षीकामाच्या काली मातेच्या पितळी मूर्तींना देशासह परदेशातूनही मोठी मागणी; २ इंचांपासून ५ फुटांपर्यंतच्या अँटीक डिझाइन्सना भाविकांचा जबरदस्त प्रतिसाद
From ₹800 to Premium Collectibles: The Unique Story of Brass Kali Statues

From ₹800 to Premium Collectibles: The Unique Story of Brass Kali Statues

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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उत्तर प्रदेशातील मुरादाबाद (Moradabad) जिल्हा, ज्याला संपूर्ण जग ‘पीतल नगरी’ (Brass City) म्हणून ओळखते, तो पुन्हा एकदा आपल्या अप्रतिम आणि जादुई कारागिरीमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सुर्ख्या बटोरत आहे. येथील हुशार आणि कसलेल्या कारागिरांनी यावेळेस 'काली माता' (Goddess Kali) यांची अशी काही अद्भूत आणि अत्यंत बारीक नक्काशी असलेली पीतळ मूर्ती तयार केली आहे, जिची मागणी आता केवळ भारतातच नाही तर थेट सातासमुद्रापार परदेशातही वाढली आहे. सनातन धर्माशी जोडलेल्या परदेशी भक्तांपासून ते दक्षिण भारताच्या बाजारपेठांपर्यंत, या नक्षीदार मूर्तींच्या वाढत्या मागणीने मुरादाबादच्या पीतळ व्यवसायाला (Brass Business) एक नवी आणि मोठी ऊर्जा दिली आहे.

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