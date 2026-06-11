Brass City: काली मातेच्या या खास पितळी मूर्तींमध्ये असे काय आहे विशेष? 800 रुपयांपासून लाखो रुपयांपर्यंत किंमत; 'पितळ नगरी'ची कला पुन्हा चर्चेत

उत्तर प्रदेशातील मुरादाबाद (Moradabad) जिल्हा, ज्याला संपूर्ण जग ‘पीतल नगरी’ (Brass City) म्हणून ओळखते, तो पुन्हा एकदा आपल्या अप्रतिम आणि जादुई कारागिरीमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सुर्ख्या बटोरत आहे. येथील हुशार आणि कसलेल्या कारागिरांनी यावेळेस 'काली माता' (Goddess Kali) यांची अशी काही अद्भूत आणि अत्यंत बारीक नक्काशी असलेली पीतळ मूर्ती तयार केली आहे, जिची मागणी आता केवळ भारतातच नाही तर थेट सातासमुद्रापार परदेशातही वाढली आहे. सनातन धर्माशी जोडलेल्या परदेशी भक्तांपासून ते दक्षिण भारताच्या बाजारपेठांपर्यंत, या नक्षीदार मूर्तींच्या वाढत्या मागणीने मुरादाबादच्या पीतळ व्यवसायाला (Brass Business) एक नवी आणि मोठी ऊर्जा दिली आहे..२ इंचांपासून ५ फुटांपर्यंतच्या 'अँटीक' मूर्तींची निर्मितीमुरादाबादचे प्रसिद्ध पीतळ व्यावसायिक नितीन खन्ना यांनी सांगितले की, आमच्याकडे पीतळाच्या विविध शो-पीस आणि भांड्यांसोबतच काली मातेच्या मूर्तीही बनवल्या जातात. परंतु, या दिवसांत कारागिरांनी अत्यंत बारीक नक्षीकाम (Fine Carving) आणि नवनवीन डिझाईन्स वापरून काही 'अँटीक' (Antique Style) मूर्ती तयार केल्या आहेत, ज्या ग्राहकांना प्रचंड आकर्षित करत आहेत.बाजारपेठेत सध्या अवघ्या २ इंचांच्या छोट्या मूर्तीपासून ते थेट ५ फुटांपर्यंतच्या अवाढव्य आणि भव्य काली माता मूर्ती उपलब्ध आहेत. या मूर्तींचे कोरीव काम इतके जिवंत आहे की, भाविक पाहताच क्षणी या मूर्तींच्या प्रेमात पडत आहेत..दक्षिण भारत आणि परदेशातून ऑर्डर्सचा पाऊसव्यापाऱ्यांच्या मते, इतर देवी-देवतांच्या तुलनेत काली मातेच्या मूर्तींची मागणी वर्षभर (सर्व ऋतूंमध्ये) सारखीच असते. या मूर्तींची काही मुख्य वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:किंमत: या उत्कृष्ट मूर्तींची किंमत सर्वसामान्यांच्या बजेटमधील ८०० रुपयांपासून सुरू होऊन थेट लाखो रुपयांपर्यंत आहे. ग्राहक त्यांच्या आवडीनुसार आणि गरजेनुसार स्पेशल ऑर्डर देऊनही या मूर्ती बनवून घेत आहेत..गिफ्टिंगचा नवा ट्रेंड: दक्षिण भारतात (South India) या बारीक नक्काशीच्या मूर्तींना सर्वाधिक पसंती दिली जात आहे. आजकाल घरांमध्ये किंवा शुभकार्यात 'गिफ्ट' (भेटवस्तू) देण्यासाठी या अँटीक मूर्तींची मोठ्या प्रमाणावर विक्री होत आहे.ग्लोबल डिमांड: भारताव्यतिरिक्त अमेरिका, ब्रिटन आणि इतर देशांमध्ये जिथे जिथे सनातनी किंवा अनिवासी भारतीय (NRIs) राहतात, तिथून या मूर्तींना ऑनलाईन आणि एक्स्पोर्टच्या माध्यमातून खूप चांगला प्रतिसाद मिळत आहे..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...\rमुरादाबादच्या मुख्य बाजारपेठांमध्ये आणि कारखान्यांमध्ये आगामी सण-उत्सवांच्या पार्श्वभूमीवर या पारंपरिक 'अँटीक' काली माता मूर्तींचे पॅकेजिंग आणि आंतरराष्ट्रीय शिपिंगचे काम अत्यंत वेगाने सुरू असल्याचे पाहायला मिळत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.