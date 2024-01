why Congress Leader Sonia Gandhi refuse to go ram mandir pratishtha samaroh ayodhya marathi news

देश डोक्यावर पदर घेऊन मंदिरांची वारी करणाऱ्या सोनिया गांधींनी अयोध्येत जाण्यास का दिलाय नकार? काँग्रेस पक्षाने स्पष्ट केलं आहे की, काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी आणि लोकसभेतील विरोधीपक्ष नेते रंजन चौधरी २२ जानेवारी रोजी अयोध्या येथील श्रीराम प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याला जाणार नाहीत.