Ayodhya Travel : मकर संक्रांतीला अयोध्येत प्रभू रामललाला का दाखवला जातोय खिचडीचा नैवेद्य? लाखो भाविक रामनगरीत होणार दाखल

रामनगरी अयोध्येत यावर्षी १५ जानेवारी रोजी मकर संक्रांतीचा सण मोठ्या भक्तीभावाने आणि उत्साहात साजरा केला जाणार आहे. या मंगल दिनी श्री राम जन्मभूमी मंदिरात विराजमान असलेल्या प्रभू रामललाला विशेष पूजा करून खिचडीचा नैवेद्य अर्पण केला जाईल. तसेच तिळगूळ आणि इतर सात्विक पदार्थांचा नैवेद्यही प्रभूंच्या चरणी अर्पण करण्यात येणार आहे..मकर संक्रांतीच्या दिवशी सूर्य देव मकर राशीत प्रवेश करतात आणि याच वेळेपासून पुण्यकाळाला सुरुवात होते. शास्त्रांनुसार या दिवशी स्नान, दान आणि पूजेला विशेष महत्त्व आहे. यंदा मकर संक्रांतीचा काळ १४ जानेवारीच्या रात्री ९:३९ वाजता सुरू होत असला, तरी संक्रांतीचा पुण्यकाळ सूर्योदयानंतरच ग्राह्य धरला जाणार आहे. त्यामुळे १५ जानेवारीला सकाळी सूर्योदयापासून ते दुपारी १:३९ वाजेपर्यंतचा वेळ दानधर्मासाठी आणि स्नानासाठी अत्यंत शुभ मानला जात आहे..अयोध्येतील ज्येष्ठ पंडितांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मकर संक्रांत हा सण सूर्य आणि शनिदेवाशी संबंधित आहे. सूर्य जेव्हा आपल्या पुत्राच्या म्हणजेच शनिदेवाच्या मकर राशीत प्रवेश करतात, तेव्हा खिचडीचा नैवेद्य दाखवण्याची परंपरा आहे. खिचडी ही शनिदेवाला प्रिय मानली जाते आणि ती नऊ ग्रहांचे प्रतीकही आहे. असे मानले जाते की, या दिवशी खिचडीचा नैवेद्य आणि दान केल्याने कुंडलीतील ग्रह दोष शांत होतात..केवळ राम जन्मभूमी मंदिरच नव्हे, तर अयोध्येतील सर्वच प्रमुख मठ आणि मंदिरांमध्ये मकर संक्रांतीची जय्यत तयारी करण्यात आली आहे. हनुमानगढी, कनकभवन आणि दशरथ महल यांसारख्या प्रसिद्ध मंदिरांमध्ये देवाला तिळाचे पदार्थ आणि खिचडी अर्पण केली जाईल. सकाळपासूनच भाविक पवित्र सरयू नदीत स्नान करून दानधर्म करतील आणि त्यानंतर प्रभू रामाचे दर्शन घेतील..या दिवशी अन्न, तीळ, वस्त्र आणि घोंगड्यांचे दान करणे विशेष फलदायी मानले गेले आहे. रामनगरीत अनेक ठिकाणी सामूहिक खिचडी भोजनाचे आयोजनही करण्यात येणार आहे. दशरथ महल, मणिराम दास यांची छावणी आणि हनुमान बाग यांसारख्या प्रमुख ठिकाणांवर येणाऱ्या भाविकांना खिचडीचा प्रसाद वाटला जाईल. अयोध्येतील हा भक्तीमय सोहळा अनुभवण्यासाठी देशभरातून लाखो भाविक रामनगरीत दाखल होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.