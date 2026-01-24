देश

UP Foundation Day 2026: २४ जानेवारीलाच का साजरा होतो युपी स्थापना दिवस?, काय आहे महाराष्ट्र कनेक्शन?, जाणून घ्या रंजक इतिहास!

History of Uttar Pradesh formation: उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस: २४ जानेवारीच्या महत्त्वाची कहाणी आणि महाराष्ट्र कनेक्शन
From United Provinces to Uttar Pradesh: The Significance of January 24

From United Provinces to Uttar Pradesh: The Significance of January 24

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

उत्तर प्रदेश आज आपला ७६ वा स्थापना दिवस (UP Foundation Day 2026) साजरा करत आहे. एकेकाळी 'युनायटेड प्रॉव्हिन्स' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या प्रदेशाचा उत्तर प्रदेश होण्याचा प्रवास आणि २४ जानेवारी या तारखेचे महत्त्व खूप विशेष आहे. उत्तर प्रदेशाचा इतिहास प्राचीन असला तरी, आधुनिक भारताच्या नकाशावर त्याचे सध्याचे नाव आणि स्वरूप मिळण्याची प्रक्रिया रंजक आहे.

Loading content, please wait...
Uttar Pradesh
UP
uttar pradesh government
History

Related Stories

No stories found.