UP Foundation Day 2026: २४ जानेवारीलाच का साजरा होतो युपी स्थापना दिवस?, काय आहे महाराष्ट्र कनेक्शन?, जाणून घ्या रंजक इतिहास!

उत्तर प्रदेश आज आपला ७६ वा स्थापना दिवस (UP Foundation Day 2026) साजरा करत आहे. एकेकाळी 'युनायटेड प्रॉव्हिन्स' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या प्रदेशाचा उत्तर प्रदेश होण्याचा प्रवास आणि २४ जानेवारी या तारखेचे महत्त्व खूप विशेष आहे. उत्तर प्रदेशाचा इतिहास प्राचीन असला तरी, आधुनिक भारताच्या नकाशावर त्याचे सध्याचे नाव आणि स्वरूप मिळण्याची प्रक्रिया रंजक आहे..Pune News: सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ चौक उड्डाण पूल होणार खुला; सेनापती बापट रस्त्यावीरल वाहतूक कोंडी सुटणार! .'युनायटेड प्रॉव्हिन्स' ते 'उत्तर प्रदेश'ब्रिटीश राजवटीत १ एप्रिल १९३७ रोजी या प्रांताची स्थापना 'युनायटेड प्रॉव्हिन्स ऑफ आग्रा अँड अवध' (संयुक्त प्रांत) म्हणून करण्यात आली होती. स्वातंत्र्यानंतर, २४ जानेवारी १९५० रोजी या प्रांताचे नाव बदलून अधिकृतपणे 'उत्तर प्रदेश' करण्यात आले. याच ऐतिहासिक निर्णयामुळे २४ जानेवारी हा दिवस स्थापना दिवस म्हणून निवडला गेला..स्थापना दिवस सुरू होण्यामागील कहाणी, सुरुवात महाराष्ट्रतून विशेष म्हणजे, उत्तर प्रदेशात स्थापना दिवस साजरा करण्याची परंपरा खूप जुनी नाही. उत्तर प्रदेशबाहेर राहणारे उत्तर भारतीय लोक, विशेषतः मुंबईत अमरजीत मिश्र यांच्या नेतृत्वाखाली १९८९ पासून 'उत्तर प्रदेश दिवस' साजरा करत होते. जरी तिथे राजकीय विरोध झाला, तरी ही परंपरा सुरू राहिली.माजी राज्यपाल राम नाईक यांनी हा दिवस उत्तर प्रदेशातही साजरा करण्याचा प्रस्ताव मांडला. योगी आदित्यनाथ सरकार सत्तेत आल्यानंतर हा प्रस्ताव मान्य झाला आणि २४ जानेवारी २०१८ रोजी राज्याने आपला पहिला अधिकृत स्थापना दिवस साजरा केला..उत्तर प्रदेश: जगातील सहावा सर्वात मोठा 'देश' ठरला असता!उ त्तर प्रदेशाचा आकार आणि लोकसंख्या इतकी अवाढव्य आहे की जर उत्तर प्रदेश हा एक स्वतंत्र देश असता, तर लोकसंख्येच्या बाबतीत तो चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया आणि ब्राझील नंतर जगातील ६ वा सर्वात मोठा देश ठरला असता.क्षेत्रफळ: २,४३,२९० चौरस किलोमीटर.प्रशासकीय रचना: राज्यात ७५ जिल्हे आणि १८ विभाग (मंडळे) आहेत..राजकीय आणि सांस्कृतिक केंद्र८० लोकसभा आणि ४०३ विधानसभा जागांसह, उत्तर प्रदेश भारताच्या राजकारणाची दिशा ठरवते. प्रभू श्रीराम (अयोध्या) आणि श्रीकृष्ण (मथुरा) यांची ही जन्मभूमी आहे. तसेच वाराणसी (काशी) हे जगातील सर्वात प्राचीन जिवंत शहर याच राज्यात आहे. हिंदी ही अधिकृत राजभाषा असून अवधी, भोजपुरी आणि ब्रजभाषा या प्रादेशिक बोलींनी राज्याची संस्कृती समृद्ध केली आहे..Solapur Airport: सोलापूरहून इंदौरला बुधवारपासून विमानसेवा; वनस्टॉप विमानसेवा, मुंबईला जाणारे विमान हेच पुढे इंदौरला जाणार!.१८ विभाग (Divisions) एका नजरेतराज्याचा कारभार सुलभ व्हावा यासाठी ते १८ मंडळांमध्ये विभागले गेले आहे: १. आग्रा २. अलीगढ ३. प्रयागराज ४. कानपूर ५. आझमगड ६. गोरखपूर ७. देवीपाटण ८. अयोध्या ९. चित्रकूट १०. झाशी ११. बस्ती १२. बरेली १३. मुरादाबाद १४. मिर्झापूर १५. मेरठ १६. लखनौ १७. सहारनपूर १८. वाराणसी. उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस हा केवळ एक सण नसून तो राज्याच्या गौरवशाली इतिहासाची आणि भविष्यातील 'विकसित उत्तर प्रदेश'च्या संकल्पाची आठवण करून देणारा दिवस आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.