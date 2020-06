चीनची हिंमत कशी झाली, असे म्हणत मोदी गप्प का? राहुल गांधींचा सवाल 

नवी दिल्ली : गलवाण खोऱ्यातील संघर्षावरून काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी आक्रमक भूमिका घेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका करत प्रश्न उपस्थित करत आपल्या सैनिकांना मारण्याची चीनची हिंमत कशी झाली? असा प्रश्न राहुल गांधी यांनी मोदींकडे उपस्थित केला आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

गलवाण खोऱ्यात झालेल्या संघर्षांत भारताचे १७ जवान जखमी झाले होते. पण रात्रीच्या प्रचंड थंडीत त्यांचा मृत्यू झाला. सुरुवातीला तीन आणि नंतर १७ असे २० जवान शहीद झाले आहेत. भारतीय लष्करी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चीनचे ४३ सैनिक या संघर्षांत मरण पावले. पूर्व लडाखमध्ये दोन्ही देशांच्या लष्कारात झालेल्या संघर्षावरून काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. सीमेवर शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी भारत व चीन यांच्या लष्करी चर्चा सुरू असतानाच सोमवारी पूर्व लडाखमधील गलवाण खोऱ्यात अचानक संघर्ष झाला.

-------------

लॉकडाऊनच्या काळात तुम्हीही काढू शकता पैसै; कसे ते घ्या जाणून

--------------

पेट्रोल-डिझेल दरवाढीचा दस का दम; दहाव्या दिवशीही वाढले दर

--------------

अभिमानास्पद! 'Black live Matter'आंदोलनाचे नेतृत्व एका भारतीय-अमेरिकन महिलेच्या हाती

---------------

राहुल गांधी यांनी ट्विट करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. पंतप्रधान का शांत आहेत? ते का लपवत आहेत? आता हे पुरे झालं. काय घडलं हे आम्हाला जाणून घ्यायचं आहे. आपल्या सैनिकांना मारण्याची चीनची हिंमत कशी झाली? आपला भूभाग घेण्याची त्यांनी हिंमत कशी केली? असे प्रश्न राहुल गांधी यांनी उपस्थित केले आहेत.

Why is the PM silent?

Why is he hiding?

Enough is enough. We need to know what has happened.

How dare China kill our soldiers?

How dare they take our land?

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 17, 2020