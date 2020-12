कृषी कायदे रद्द करा, अन्यथा संपूर्ण दिल्ली ब्लॉक करु; शेतकरी आक्रमक

नवी दिल्ली- कृषी कायद्याविरोधात आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारला इशारा दिला आहे. सरकारने विशेष सत्र बोलावून तिन्ही कृषी कायदे रद्द करावेत, अन्यथा आम्ही दिल्ली ब्लॉक करु, असा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे. सरकारने पंजाबसोबतच देशभरातील शेतकरी नेत्यांना चर्चेसाठी बोलवावे, असंही शेतकऱ्यांनी म्हटलं आहे. एनडीटीव्हीने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे.

प्रोफेसर दर्शनपाल म्हणाले की, आम्ही आपसातील बैठक आणि चर्चा संपवली आहे. केंद्र सरकारने सुरुवातीला केवळ पंजाबच्या शेतकरी नेत्यांना बोलावले होते, चार प्रतिनिधींची समिती बनवण्याचा प्रस्ताव आम्ही फेटाळून लावला, कारण देशाभरातील अन्य शेतकऱ्यांनाही बोलवण्यात यावे असं आम्हाला वाटतं. योगेंद्र यादव यांच्या नावावर केंद्र सरकारला आपत्ती होती. हे केवळ पंजाबच्या शेतकऱ्यांचे आंदोलन आहे, असं सरकारने दाखवण्याचा प्रयत्न केला. सरकारने शेतकऱ्यांना विभागण्याचा आणि फोडण्याचा प्रयत्न केला.

आम्ही एकत्र मिळून निर्णय घेतला आहे की त्यांना लिखित स्वरुपात निवेदन देण्यात येईल. आमची मागणी आहे की तिन्ही कृषी कायदे रद्द केले जावेत. केंद्र सरकारने विशेष सत्र बोलावून तिन्ही कायदे रद्द करावेत. हे कायदे का रद्द केले जावेत, याची कारणे सविस्तरपणे आम्ही सरकारला लिहून देऊ. सरकारने हे कायदे मागे घेतले नाहीत, तर आंदोलन तीव्र होईल. संपूर्ण दिल्लीला ब्लॉक करण्यात येईल, असं शेतकरी प्रतिनिधी प्रोफेसर दर्शनपाल म्हणाले आहेत.

We also held talks with Tikait Ji (of Bharatiya Kisan Union), he told us that he is with us. We are together in this struggle: Darshan Pal, President of Krantikari Kisan Union https://t.co/jjQq0YzoQ2 pic.twitter.com/3mHxzoUWuA

— ANI (@ANI) December 2, 2020