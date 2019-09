'तू तयार झालीस तर मलाही त्याच्या पत्नीसोबत संबंध ठेवता येतील'

नवी दिल्ली : तू तयार झालीस तर मलाही त्याच्या पत्नीसोबत शरिरसंबंध ठेवता येतील, असे म्हणत पतीनेच बलात्कार केल्याची घटना नवी दिल्लीत घडली आहे. पत्नीने वाईफ स्वॅपिंगला नकार दिल्याने चिडलेल्या पतीनं मित्रासोबत पत्नीवर बलात्कार केला आहे. पतीने कृत्याचा व्हिडिओदेखील बनवला आहे. या व्हिडिओला व्हायरल करण्याची धमकी देऊन मित्रांनाही पत्नीवर बलात्कार करायला सांगितल्याच्या धक्कादायक हा प्रकार घडला आहे. पतीकडून सातत्यानं त्याच्या मित्रासोबत संबंध ठेवण्यासाठी दबाव आणला जात होता. तरीही त्याच्या मागण्यांना तिने दाद दिली नाही. यावरून पती-पत्नीमध्ये वाद व्हायचा. दारूच्या नशेत पतीकडून तिला मारहाण व्हायची. एक दिवस पतीने दारूच्या नशेत पुन्हा वाईफ स्वॅपिंगसाठी वाद घातला. तेव्हा पत्नीने नकार दिल्यानंतर पतीने मारहाण केली. तसेच तिच्यावर बलात्कार केला. पत्नीला एका खोलीत कोंडून पतीने त्याच्या मित्रांना खोलीमध्ये पाठवलं. त्यानंतर पतीच्या मित्रांनी पत्नीवर बलात्कार केला. त्यांनी तिच्यासोबत अनैसर्गिक कृत्य केलं असेही पोलिसांकडे दिलेल्या तक्रारीत महिलेनं म्हटलं आहे. पीडित महिलेच्या लग्नाला नऊ वर्षे झाली आहेत. महिलेनं या प्रकारानंतर पती आणि त्याच्या दोन मित्रांनी बलात्कार केल्याची तक्रार पोलिसांकडे दाखल केली आहे.

