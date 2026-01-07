३७ वर्षीय महिलेला १९ वर्षात ११ अपत्ये, पती बेरोजगार; १० मुलीनंतर मुलाचा हट्ट पूर्ण; आजी म्हणते इच्छा पूर्ण झाली

मुलगाच हवा या हव्यासापोटी तब्बल एका ३७ वर्षीय महिलेनं ११ अपत्यांना जन्म दिलाय. १० मुलींनंतर मुलाचा जन्म झालाय. यावर बापाने प्रतिक्रिया देताना म्हटलंय की, आम्हाला मुलगा हवा होता आणि काही मुलींनाही वाटत होतं की आपल्याला भाऊ असावा. हरियाणातल्या ढाणी भोजराज गावात एका दाम्पत्याला १० मुलींनंतर मुलगा झालाय. १९ वर्षात महिलेनं ११ अपत्ये जन्माला घातली आहेत..ढाणी भोजराज इथं राहणाऱ्या संजय आणि सुनिता यांच्या लग्नाला १९ वर्षे झाली आहेत. सुरुवातीपासूनच त्यांना मुलाचा जन्म व्हावा असं वाटत होतं. एका पाठोपाठ १० मुली झाल्या तरी मुलगाच हवा हा हट्ट कायम होता. लोकांकडून यावरून बोलणीही खावी लागली तरी संजय यांनी त्यांचा हट्ट सोडला नाही. त्यांची मोठी मुलगी आता १८ वर्षांची असून ती बारावीत शिकतेय..संजय आणि सुनिता यांची आर्थिक परिस्थितीही बेताचीच आहे. संजय यांनी म्हटलं की, आम्ही मुलींना मुलांसारखंच मानलंय. त्या आमच्यासाठी ओझं नाहीत. मुली चांगलं शिक्षण घेतयात आणि आम्ही सगळे एकत्र आनंदात राहतोय..एकदा आरक्षणाचा फायदा घेतला तर खुल्या गटातील जागेवर दावा करता येणार नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय.सुनीता यांनी ११ व्या अपत्याला जन्म दिल्यानंतर कुटुंबात आनंदाचं वातावरण आहे. विशेष म्हणजे ११ वेळा सुनिता यांची प्रसूती नॉर्मल झालीय. एका खासगी रुग्णालयात त्यांना दाखल करण्यात आलं होतं. जन्मानंतर बाळाची प्रकृती थोडी खालावली होती पण उपचारानंतर आई आणि बाळ दोघेही स्वस्थ असल्याचं डॉक्टरांनी सांगितलंय..बाळाची आजी माया देवी यांनी नातवाच्या जन्मावर आनंद व्यक्त केलाय. त्यांनी म्हटलं की, देवानं माझी इतक्या वर्षांची इच्छा ऐकली. घरात एक नातू असावा अशी इच्छा होती. पतीच्या निधानानंतर लेकाने घराची जबाबदारी एकट्यानं पेलली..संजय यांनी कधी रोजंदारीवर काम केलं तर कधी मनरेगात मजुरी करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह केला. गेल्या वर्षभरापासून काम बंद असल्यानं सध्या संजय बेरोजगार आहे. मुलांसाठी जे मिळेल ते काम करण्याची तयारी असल्याचंही संजयने म्हटलंय. त्यांचं शिक्षण आणि गरजा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करत राहीन असं संजयने म्हटलं. त्यानं एक मुलगी नातेवाईकांना दत्तक दिली असून इतर मुलींचा सांभाळ स्वत: करतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.