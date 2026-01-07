देश

३७ वर्षीय महिलेला १९ वर्षात ११ अपत्ये, पती बेरोजगार; १० मुलीनंतर मुलाचा हट्ट पूर्ण; आजी म्हणते इच्छा पूर्ण झाली

Viral News : मुलगाच हवा या हट्टापायी एका महिलेनं गेल्या १९ वर्षात ११ अपत्यांना जन्म दिलाय. १० मुलीनंतर घरात मुलाचा जन्म झाल्यानं आनंदाचं वातावरण आहे. तर आजीनेही नातवाची इच्छा पूर्ण झाली असल्याचं म्हटलंय.
Woman Gives Birth To 11 Children In 19 Years

Esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

मुलगाच हवा या हव्यासापोटी तब्बल एका ३७ वर्षीय महिलेनं ११ अपत्यांना जन्म दिलाय. १० मुलींनंतर मुलाचा जन्म झालाय. यावर बापाने प्रतिक्रिया देताना म्हटलंय की, आम्हाला मुलगा हवा होता आणि काही मुलींनाही वाटत होतं की आपल्याला भाऊ असावा. हरियाणातल्या ढाणी भोजराज गावात एका दाम्पत्याला १० मुलींनंतर मुलगा झालाय. १९ वर्षात महिलेनं ११ अपत्ये जन्माला घातली आहेत.

Haryana
viral
women
child health

