महिलेनं थेट मुख्यमंत्र्यांना आलिंगन देत गालावर KISS केलं, रॅलीतला VIDEO VIRAL

आसामध्ये विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार शिगेला पोहोचला आहे. भाजपचे नेते आणि राज्याचे मुख्यमंत्री हिमंत सरमा हे राज्यात प्रचारसभा घेत आहेत. लखिमपूर जिल्ह्यात बिहपुरिया इथं एका प्रचारसभेसाठी गेले असताना मुख्यमंत्री सरमा यांना एका महिलेनं किस केल्याचा प्रकार घडलाय. याचा व्हिडीओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. महिलांच्या गर्दीत अचानक एका महिलेनं मुख्यमंत्री सरमा यांच्या गळ्यात पडून त्यांच्या गालावर किस केलं. Unexpected Moment at Rally Woman Kisses Himanta Biswa Sarma Video Trends.मुख्यमंत्री हिमंत सरमा हे बिहपुरिया इथं प्रचारानिमित्त गेले होते. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला लोकांनी प्रचंड गर्दी केली होती. कार्यकर्त्यांकडून हार,फुले स्वीकारत मुख्यमंत्री सरमा पुढे निघाले होते. त्यावेळी काही महिलांनी त्यांच्यासोबत फोटोही काढले. त्यातच एका महिलेनं हिमंत सरमा यांना बॅरिकेडच्या पलिकडं असलेल्या महिलेनं थेट गालावर किस केलं. याचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे..देशात लॉकडाऊन लागणार का? PM मोदींनी घेतलेल्या बैठकीत काय झालं? CM फडणवीसांनी दिली माहिती.मुख्यमंत्री हिमंत सरमा यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी सांगितलं की, गर्दीत कार्यकर्ते आणि समर्थक उत्साही होते. त्यांच्या उत्साहामुळे जरा गोंधळ झाला आणि यात किरकोळ खरचटलं आहे. जन आशीर्वाद यात्रेवेळी झालेली ही दुखापत प्रेमाची खूण आहे. जनतेचा हा उत्साह कामाबद्दल असलेल्या विश्वासाचं प्रतिक आहे..आसामध्ये भाजपचं सरकार आहे आणि मुख्यमंत्री हिमंत सरमा यांच्या नेतृत्वाखाली महिलांसाठी अनेक कल्याणकारी योजना राबवल्या जात आहेत. यात ओरूनोदोई योजना, लखपती बाईदेव योजना यांचा समावेश आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्यात सुरक्षा आणि गर्दीवर नियंत्रणाच्या दृष्टीने अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.