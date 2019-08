Video : महापौराच्या मुलाने नगरसेविकेला मारला डोळा

पटना : एका महापौराच्या मुलाने नगरसेविकेला डोळा मारल्याची घटना बिहारमध्ये घडली आहे. नगरसेविकेने छेडछाडीचा आरोप करत मुख्यमंत्र्यांकडे धाव घेतली आहे.

पटना महानगर पालिकेच्या बैठकीदरम्यान डोळा मारल्याची घटना घडली आहे. याप्रकरणी नगरसेविका पिंकी देवी यांनी महापौरांकडे तक्रार केली. मात्र, महापौरांनी तुझी चुकी असल्याचे सांगत नगरसेविकेलाच सुनावले. त्यांनतर नगरसेविकेने थेट मुख्यमंत्र्यांकडेच धाव घेतली आहे.

प्रसारमाध्यमांशी बोलताना पिंकी देवी म्हणाल्या, 'महानगर पालिकेची बैठक सुरू होती. महापौरांचा मुलगा शिशिरकुमार हा नगरसेवक नसतानाही हजर होता. बैठकीदरम्यन शिशिरकुमार हा माझ्याकडे बघून हसला आणि डोळा मारला. मी त्याकडे दुर्लक्ष केले होते. मात्र, तो वारंवार डोळा मारत होता. त्यानंतर तुझ्या पालकांकडे याबाबत तक्रार करेन, असे त्याला सांगितले. पण, तो काही ऐकत नव्हता. यामुळे घडलेल्या प्रकाराची माहिती महापौरांना दिली. पण, महापौरांनी मलाच दोषी ठरवत, तुम्ही लक्ष वेधून घेण्याचा प्रयत्न करता म्हणाले. याबाबत बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्याकडे तक्रार केली आहे. शिवाय, हा प्रकार थांबला नाही तर आपण महिला आयोग किंवा न्यायालयात जाणार आहे.'

Bihar: Pinki Devi,a ward councilor alleges that son of Municipal Council Mayor winked at her repeatedly during a board meeting of Patna Municipal Corporation. She says, "during the meeting,Shishir,son of the mayor smiled&winked at me. I ignored him once,but he repeated it."(20/8) pic.twitter.com/NuIauMdLnB

