Sabarimala Temple Verdict: केरळमधील शबरीमलात महिलांना प्रवेशाचा निर्णय चुकीचा; मंदिराबाबत सरकारची भूमिका, न्या. नागरत्ना यांचा आक्षेप!

नवी दिल्ली: केरळमधील प्रसिद्ध शबरीमला मंदिरात महिलांच्या प्रवेशासंदर्भातील सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात भूमिका मांडली. सर्व वयोगटातील महिलांना शबरीमला मंदिरात प्रवेश देणारा २०१८ चा निकाल चुकीचा होता, असे सांगत केंद्र सरकारने विशिष्ट वयोगटातील महिलांच्या प्रवेशावरील निर्बंधांचे आज सर्वोच्च न्यायालयात समर्थन केले..धर्मश्रद्धेशी संबंधित बाबी सर्वस्वी धार्मिक संप्रदायाच्या स्वायत्ततेचा विषय असून त्या न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या अधिकारक्षेत्रात येत नसल्याची भूमिका केंद्र सरकारने घेतली. शबरीमला मंदिरात महिलांना प्रवेश देण्याचा आदेश कायम असावा की नाही, या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर आज पहिल्या दिवशी पाच तास सुनावणी झाली. घटनापीठात न्या. बी.व्ही. नागरत्ना, न्या.एम.एम.सुंदरेश, न्या.अहसानुद्दीन अमानुल्ला, न्या.अरविंद कुमार, न्या.ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह, न्या.प्रसन्न वराळे, न्या.आर. महादेवन आणि न्या.जॉयमाल्या बागची यांचा समावेश आहे. .प्रत्येक धार्मिक समुदायाला त्यांच्या परंपरा पाळण्याचा अधिकार आहे. शबरीमला येथील प्रथा केवळ दहा ते ५० या विशिष्ट वयोगटासाठी असून विज्ञानाच्या कसोटीवर पडताळणी करण्यापेक्षा त्याकडे श्रद्धेचा भाग म्हणून पाहिली पाहिजे. भारताची सामाजिक व्यवस्था पाश्चात्य देशांप्रमाणे पितृसत्ताक नाही. .शबरीमला येथील निर्बंध हे मासिक पाळीवर आधारित नसून ते केवळ एका विशिष्ट वयोगटासाठी आहेत. देशातील इतर सर्व अय्यप्पा मंदिरे सर्व वयोगटातील महिलांसाठी खुली आहेत, फक्त हे एकच मंदिर त्याच्या विशिष्ट परंपरेमुळे वेगळे आहे, असा युक्तिवाद केंद्र सरकारची बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केला. या प्रकरणी उद्या (ता.८) सुनावणी सुरू राहील. .न्या.नागरत्ना यांचे मत एका महिलेला महिन्यातील तीन दिवस अस्पृश्य मानणे आणि चौथ्या दिवशी ती अस्पृश्य नसल्याचे समजणे ही बाब तर्कसंगत नाही, अशी टिप्पणी न्या. बी.व्ही.नागरत्ना यांनी सुनावणीदरम्यान केली. दर महिन्याला तीन दिवस अस्पृश्यता पाळली जाणे आणि चौथ्या दिवशी ती संपणे, हे एक महिला म्हणून मला कायदेशरित्या पटणारे नाही, असे न्या. नागरत्ना म्हणाल्या. दहा ते ५० वर्षे वयोगटातील महिलांना मंदिरात प्रवेश नाकारणे हे राज्यघटनेतील कलम १७चे (अस्पृश्यता निवारण) उल्लंघन असल्याचे निरीक्षण २०१८ मध्ये दिलेल्या निकालात नोंदविले आहे. त्यावर केंद्र सरकारने आक्षेप घेतला आहे.