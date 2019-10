राजस्थानमधील महिलेने दिला एकाच वेळी पाच मुलांना जन्म

जयपूर : प्रत्येक प्रकारच्या प्राण्याची प्रजनन क्षमता ही वेगवेगळी असते. यात मनुष्य सोडता इतर प्राणी एकावेळी अनेक पिलांना जन्म देताना दिसून येतात. मात्र मनुष्य एकावेळी शक्यतो एकाच मुलाला जन्म देतो. काही वेळा जुळे किंवा तिळी मुले झाल्याचे देखील दिसून येते. मात्र राजस्थानातील एका महिलेला चक्क एकाचवेळी पाच मुलांना जन्म दिल्याची घटना घडली आहे. यात 3 मुलांचा आणि 2 मुलींचा समावेश आहे. यातील एक मुलगा दगावला असून इतर चार मुले व आई सुखरूप असल्याचे समोर आले आहे. रूक्साना असे या महिलेचे नाव असून राजस्थानच्या जयपूर शहरातील जनाना रूग्णालयात तिची प्रसूती पार पडली आहे. शनिवारी सकाळच्या वेळेस रूक्सानाची प्रसुती झाली. यात तिला तीन मुलगे आणि दोन मुलीं झाल्या. मात्र, यातील एक मुलगा दगावलेला होता. इतर चारही मुले आणि त्यांच्या आईचे आरोग्य उत्तम असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले. अशाप्रकारे एकाचवेळी चार मुलांना जन्म देणे एक दुर्मिळ बाब असल्याचे ही डॅाक्टरांनी सांगितले आहे.

