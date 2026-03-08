देश

Womens Day: युपीत ट्रेनच्या ड्रायव्हरपासून तिकीट कलेक्टरपर्यंत सगळीकडे 'नारी शक्ती'चा डंका; रेल्वेचा ऐतिहासिक निर्णय!

Historic Womens Day Initiative in Northeast Railway: जागतिक महिला दिनानिमित्त पूर्वोत्तर रेल्वेत आज सर्व प्रमुख जबाबदाऱ्या महिलांच्या हाती आहेत. ट्रेन चालवणे, स्टेशनचे नियंत्रण, सुरक्षा आणि सफाईच्या कामात महिला कर्मचाऱ्यांनी इतिहास घडवला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
जागतिक महिला दिनाचे औचित्य साधून भारतीय रेल्वेने महिला शक्तीचा सन्मान करण्यासाठी एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. आज, रविवारी पूर्वोत्तर रेल्वेची संपूर्ण धुरा महिलांच्या खांद्यावर असणार आहे. रेल्वे चालवण्यापासून ते स्टेशनचे नियंत्रण करण्यापर्यंतची सर्व आव्हानात्मक कामे आज महिला रेल्वे कर्मचारी पार पाडत आहेत.

