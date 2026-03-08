Womens Day: युपीत ट्रेनच्या ड्रायव्हरपासून तिकीट कलेक्टरपर्यंत सगळीकडे 'नारी शक्ती'चा डंका; रेल्वेचा ऐतिहासिक निर्णय!

जागतिक महिला दिनाचे औचित्य साधून भारतीय रेल्वेने महिला शक्तीचा सन्मान करण्यासाठी एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. आज, रविवारी पूर्वोत्तर रेल्वेची संपूर्ण धुरा महिलांच्या खांद्यावर असणार आहे. रेल्वे चालवण्यापासून ते स्टेशनचे नियंत्रण करण्यापर्यंतची सर्व आव्हानात्मक कामे आज महिला रेल्वे कर्मचारी पार पाडत आहेत..आज ८ मार्च २०२६ रोजी पूर्वोत्तर रेल्वेने एक आगळावेगळी भेट महिला कर्मचाऱ्यांना दिली आहे. यामध्ये भटनी ते अयोध्या धाम दरम्यान धावणारी 'मेमू' ट्रेन महिला कर्मचाऱ्यांच्या पथकाद्वारे चालवली जाणार आहे. या ट्रेनची पायलट, असिस्टंट पायलट आणि गार्ड या सर्व जबाबदाऱ्या महिलाच सांभाळणार आहेत. केवळ ट्रेनच नाही, तर उत्तर प्रदेशातील महत्त्वाच्या गोरखपूर जंक्शन स्टेशनचे संपूर्ण कामकाज आज महिलांच्या नियंत्रणाखाली असेल..Women Empowerment: जंगलराज नव्हे तर महिलाराज ! UPIT मध्ये बचतगटांची हवा, एका दिवसात १० टन ऑर्डर अन्...स्टेशनची कमान महिलांच्या हातीआज गोरखपूर जंक्शनवर प्रवाशांना एक वेगळेच चित्र पाहायला मिळत आहे. स्टेशनचे मुख्य इलेक्ट्रॉनिक पॅनेल, तिकीट बुकिंग खिडक्या, स्टेशनची सुरक्षा आणि स्वच्छतेची जबाबदारी महिला कर्मचारी अत्यंत उत्साहाने पार पाडत आहेत. याशिवाय लखनऊ विभागातील 'लखनऊ सिटी' स्टेशनचे कामकाजही आज पूर्णपणे महिला कर्मचारीच पाहत आहेत. रेल्वे कारखान्यांमध्येही महिला तंत्रज्ञ रेल्वे कोचच्या देखभालीचे काम करत आहेत..आरोग्य आणि सुरक्षेला प्राधान्यमहिला दिनाचे औचित्य साधून रेल्वेने प्रवाशांसाठी काही विशेष सुविधा सुरू केल्या आहेत:सेनेटरी पॅड वेंडिंग मशीन: गोरखपूर आणि खलीलाबाद स्टेशनवर आजपासून अवघ्या ५ रुपयांत सेनेटरी पॅड मिळण्याची सोय करण्यात आली आहे.शिशु स्तनपान कक्ष: महिला प्रवाशांच्या सोयीसाठी प्रमुख स्टेशनवर खास स्तनपान कक्ष (Vatsalya Kaksh) तयार करण्यात आले आहेत.'मेरी सहेली' अभियान: रेल्वे सुरक्षा दलातर्फे (RPF) महिला प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी विशेष मोहीम राबवली जात आहे..पतीचे निधन, २०व्या वर्षी संसाराचा गाडा हाती आला, रोज मुंबई-पुणे प्रवास; ३ मुलांसाठी झटणाऱ्या पॉईंट्समनची प्रेरणादायी कहाणी.विविध कार्यक्रमांची रेलचेलमहिला दिनानिमित्त ठिकठिकाणी कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. गोरखपूरच्या सय्यद मोदी रेल्वे स्टेडियमवर सकाळी 'शक्ती वॉक' काढण्यात आला, ज्यामध्ये महिला खेळाडू आणि रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी मोठ्या संख्येने सहभाग घेतला. फातिमा रुग्णालयातही महिलांसाठी मोफत आरोग्य तपासणी शिबिर आयोजित करण्यात आले होते. तज्ज्ञ डॉक्टरांनी महिलांना त्यांच्या आरोग्याविषयी आणि विशेषतः गरोदरपणातील धोक्यांविषयी मार्गदर्शन केले. आजच्या या उपक्रमातून महिला केवळ घराचा आधार नसून त्या देशाच्या विकासात आणि रेल्वेसारख्या मोठ्या यंत्रणेतही महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.