Tajmahal Case: ताजमहलची ऐतिहासिक केस ४२ वर्षांनंतर संपली! सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय; आज फ्री एंट्री

आग्रा : आग्र्यातील जगप्रसिद्ध ताजमहलशी संबंधित एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक कायदेशीर प्रकरणाचा अखेर ४२ वर्षांनंतर निकाल लागला आहे. १९८४ मध्ये पर्यावरण कार्यकर्ते एम.सी. मेहता यांनी दाखल केलेली 'केस नंबर १३३८१' सर्वोच्च न्यायालयाने औपचारिकपणे समाप्त केली आहे.मिळालेल्या माहितीनुसार, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पंचोली यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाचा निकाल दिला आहे. या याचिकेने भारताच्या पर्यावरण कायद्यांच्या इतिहासात 'प्रदूषणकर्ता पैसे भरेल' (Polluter Pays Principle) यासारखे महत्त्वाचे सिद्धांत प्रस्थापित केले आहेत..या याचिकेची सुरुवात का झाली होती?१९८० च्या दशकात ताजमहलच्या पांढऱ्या शुभ्र संगमरवरावर पिवळे आणि काळे डाग पडू लागले होते. याला 'मार्बल कॅन्सर' असेही म्हटले गेले. मथुरा रिफाइनरी, आग्र्यातील विटांच्या भट्ट्या आणि वाहनांचा धुआं यामुळे ताजमहलचे सौंदर्य धोक्यात आले होते. हे वाचवण्यासाठी एम.सी. मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती..याचिका का समाप्त करण्यात आली?सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, या एकाच याचिकेमध्ये गेल्या ४२ वर्षांत १५० हून अधिक 'इंटरिम अप्लिकेशन' (IA) जोडले गेले होते. या अर्जांचे विषय इतके वैविध्यपूर्ण होते की, एकाच खटल्यात त्यांची सुनावणी करणे प्रशासकीयदृष्ट्या कठीण झाले होते. त्यामुळे कामात स्पष्टता आणण्यासाठी मूळ याचिका बंद करून अर्जांचे वर्गीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.आता पुढील सुनावणी 'या' ४ श्रेणींमध्ये होईल:१. व्हिजन डॉक्युमेंट: ताजमहालचे दीर्घकालीन संवर्धन आणि परिसराचा विकास.२. हरित आवरण: ताज ट्रॅपेझियम झोनमधील (TTZ) झाडांचे संरक्षण आणि वृक्षारोपण.३. उद्योगांचे नियमन: आग्र्याभोवती असलेल्या उद्योगांच्या प्रदूषणावर नियंत्रण.४. जल आणि सांडपाणी व्यवस्थापन: यमुना नदीची स्वच्छता आणि सांडपाणी प्रक्रिया..वकिलांसाठी १५ मेची डेडलाईनसर्वोच्च न्यायालयाने वकिलांना १५ मे २०२६ पर्यंतची मुदत दिली आहे. या काळात वकिलांना त्यांचे प्रलंबित अर्ज अजूनही संबंधित आहेत की नाही, हे स्पष्ट करावे लागेल. या तारखेपर्यंत माहिती न मिळाल्यास ते अर्ज आपोआप रद्द मानले जातील.कायम राहणार जुने आदेशविशेष म्हणजे, मूळ याचिका समाप्त झाली असली तरी, गेल्या ४२ वर्षांत न्यायालयाने दिलेले सर्व महत्त्वाचे आदेश (उदा. ताजमहलच्या ५०० मीटर परिसरात वाहनांना बंदी, उद्योगांवरील निर्बंध) जसेच्या तसे लागू राहतील. हा निर्णय म्हणजे पर्यावरणातून माघार नसून, न्यायालयीन प्रक्रिया अधिक वेगवान करण्याचा प्रयत्न आहे.आज झालेला हा निर्णय ताजमहलच्या भविष्यातील संवर्धनासाठी अधिक प्रभावी ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..ताजमहालसह देशातील सर्व स्मारकांमध्ये मोफत प्रवेशभारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) १८ एप्रिल रोजी 'जागतिक वारसा दिन' साजरा करणार आहे. या निमित्ताने ऐतिहासिक स्मारकांच्या संरक्षणाबाबत पर्यटकांमध्ये जागरूकता निर्माण केली जाणार आहे. या खास दिवसाचे औचित्य साधून एएसआईच्या महासंचालकांनी ताजमहलसह सर्व संरक्षित स्मारकांमध्ये पर्यटकांना मोफत प्रवेश देण्याचे आदेश जारी केले आहेत.