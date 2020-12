भारतात मलेरियाच्या रुग्णांत मोठी घट; 17.6 टक्के रुग्ण झाले कमी

नवी दिल्ली: WHO World Malaria Report 2020: मागील काही वर्षांत भारतात मलेरियाचे रुग्ण मोठ्या वाढताना दिसत होते. पण आता एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने (World Health Organization) जागतिक मलेरिया रिपोर्ट 2020 (World Malaria Report 2020 ) प्रसिध्द केला आहे. यामध्ये भारतात मलेरियाच्या रुग्णांत मोठी घट झाल्याचे समोर आले आहे. 2019 मध्ये 2018 च्या तुलनेत मलेरियाच्या रुग्णांत 17.6 टक्क्यांची घट झाली आहे.

विशेष म्हणजे जगात भारत हा असा एकमेव देश आहे जिथं मलेरियाच्या (Malaria) रुग्णांत सर्वात जास्त घट झाली आहे. क्षेत्राचा विचार केला तर भारतात मलेरियाच्या रुग्णांत सर्वात जास्त घट झाली आहे. 2000 ते 2019 ची आकडेवारी पाहिली तर भारतात 71.8 टक्क्यांनी मलेरिया केसेसची संख्या कमी झाली आहे. तर मृत्यूंच्या संख्येत 73.9 टक्क्यांनी घट झाली आहे.

The World Malaria Report 2020 released by WHO, indicates India has made considerable progress in reducing its malaria burden. India is the only high endemic country which has reported a decline of 17.6% in 2019 as compared to 2018: Ministry of Health

— ANI (@ANI) December 2, 2020