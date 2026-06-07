Kohda Poori : २४ तासांपेक्षा जास्त वेळ गरम राहणारी जगातली सर्वात 'मोठी पूरी'! सुलतानपूरच्या पारंपरिक 'कोहडा पूडी'ची काय आहे खासियत?

उत्तर प्रदेशातील सुलतानपूर (Sultanpur) जिल्हा हा केवळ आपल्या ऐतिहासिक वारशासाठी आणि लोकसंस्कृतीसाठीच प्रसिद्ध नाही, तर येथील पारंपरिक जेवणाची खमंग खुशबू ही देखील या जिल्ह्याची एक मुख्य ओळख आहे. येथील सण-उत्सव, मेळे आणि कौटुंबिक सोहळे केवळ रीतिरिवाजांपुरते मर्यादित नसून, तिथला गावरान पाहुणचार खवय्यांच्या कायम स्मरणात राहतो. .याच पारंपारिक खाद्यसंस्कृतीचा राजा असलेला आणि सुलतानपूरचा ऐतिहासिक वारसा जपणारा 'कोहडा पूडी' (Kohda Poori - लाल भोपळ्याची भाजी आणि मोठी पुरी) हा मेन्यू आता जिल्ह्याची मुख्य ओळख बनणार आहे. सुलतानपूरच्या या ग्रामीण संस्कृतीला जागतिक स्तरावर नेण्यासाठी योगी सरकारने या डिशचा ‘एक जिल्हा एक व्यंजन’ (ODOC - One District One Dish) या महत्त्वाकांक्षी योजनेत अधिकृत समावेश केला आहे..लग्नकार्यापासून ते धार्मिक भोजनापर्यंत 'कोहडा' अनिवार्यजिल्हा उपायुक्त नेहा सिंह यांनी माहिती दिली की, 'एक जिल्हा एक व्यंजन' योजनेत स्थान मिळाल्यामुळे सुलतानपूरची सांस्कृतिक ओळख आणखी मजबूत होणार आहे. सुलतानपूरमध्ये 'कोहडा' म्हणजेच लाल भोपळा या भाजीला अत्यंत पवित्र आणि महत्त्वाचे स्थान आहे. ग्रामीण भागात जेव्हा जेव्हा एखादे लग्नकार्य, सत्यनारायणाची कथा, पूजा, ब्रह्मभोज किंवा तेरवी यांसारखे धार्मिक व मांगलिक कार्यक्रम आयोजित केले जातात, तेव्हा 'कोहडा-पूडी' हा तिथला मुख्य आणि अनिवार्य व्यंजन असतो. या डिशशिवाय कोणताही सामूहिक भोज अपूर्ण मानला जातो..२४ तास गरम राहणाऱ्या 'मोठ्या पूरी'चे रहस्यस्थानिक रहिवासी अनिल कुमार यांनी या पारंपारिक पूरी बनवण्याच्या पद्धतीबद्दल आणि साठवणुकीबद्दल काही रंजक गोष्टी सांगितल्या:अवाढव्य आकार: सुलतानपूरमध्ये बनवल्या जाणाऱ्या पुरीचा आकार आपण घरात बनवतो त्या सामान्य पुऱ्यांपेक्षा आकाराने खूप मोठा असतो, त्याला स्थानिक भाषेत 'बडी पूडी' म्हणतात..बांबूच्या 'खैंची'ची जादू: लोखंडाच्या मोठ्या कढईतून जेव्हा या गरमागरम पुऱ्या तळूून काढल्या जातात, तेव्हा त्या थेट कोणत्याही स्टीलच्या भांड्यात न ठेवता, बांबूपासून बनवलेल्या एका विशेष टोपलीत म्हणजेच 'खैंची' मध्ये ठेवल्या जातात.२४ तास ताजी: या पुऱ्या टोपलीत रचून ठेवण्याचे काम करणारे कारागीर अत्यंत प्रशिक्षित असतात. ते पुऱ्यांची मांडणी अशा अचूक पद्धतीने करतात की, कोणतीही वीज किंवा हिटर नसतानाही या पुऱ्या २४ तासांपेक्षा जास्त वेळ अगदी गरमागरम आणि ताज्या राहतात..अशी बनते सुलतानपूरची पारंपारिक थाळीही मोठी पूडी बनवण्यासाठी गव्हाच्या पिठात थोडे मीठ आणि गरजेनुसार पाणी घालून घट्ट आटा मळला जातो. त्यानंतर त्याच्या लहान लोया करून त्या मोठ्या आकारात लाटल्या जातात आणि कडकडत्या तेलात सोनेरी रंग येईपर्यंत तळल्या जातात. जेव्हा ही गरमागरम खास्ता पुरी आणि सोबत आंबट-गोड चवीची भोपळ्याची भाजी केळीच्या पानावर किंवा पत्रावळीवर वाढली जाते, तेव्हा तिचा आस्वाद खवय्यांना थेट गावच्या मातीची आणि जुन्या काळातील साधेपणाची आठवण करून देतो..सुलतानपूरच्या ग्रामीण भागात ODOC योजनेच्या घोषणेनंतर स्थानिक बचत गट आणि आचारी यांच्यात या पारंपरिक कलेला व्यावसायिक रूप देण्यासाठी आणि मोठ्या शहरांमधील हॉटेल्समध्ये 'सुलतानपूर स्पेशल थाळी' म्हणून सादर करण्यासाठी मोठा उत्साह पाहायला मिळत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.