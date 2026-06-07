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Kohda Poori : २४ तासांपेक्षा जास्त वेळ गरम राहणारी जगातली सर्वात 'मोठी पूरी'! सुलतानपूरच्या पारंपरिक 'कोहडा पूडी'ची काय आहे खासियत?

उत्तर प्रदेशातील सुलतानपूर जिल्हा हा केवळ आपल्या ऐतिहासिक वारशासाठी आणि लोकसंस्कृतीसाठीच प्रसिद्ध नाही, तर येथील पारंपरिक जेवणाची खमंग खुशबू ही देखील या जिल्ह्याची एक मुख्य ओळख आहे.
kohda puri sultanpur

kohda puri sultanpur

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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उत्तर प्रदेशातील सुलतानपूर (Sultanpur) जिल्हा हा केवळ आपल्या ऐतिहासिक वारशासाठी आणि लोकसंस्कृतीसाठीच प्रसिद्ध नाही, तर येथील पारंपरिक जेवणाची खमंग खुशबू ही देखील या जिल्ह्याची एक मुख्य ओळख आहे. येथील सण-उत्सव, मेळे आणि कौटुंबिक सोहळे केवळ रीतिरिवाजांपुरते मर्यादित नसून, तिथला गावरान पाहुणचार खवय्यांच्या कायम स्मरणात राहतो.

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