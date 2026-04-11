Yaksha App: गुन्हेगारांचा काळ बनलंय 'यक्ष ॲप'! ९० दिवसांत अनेक मोठ्या गुन्ह्यांचा पर्दाफाश; UP सरकारची 'स्मार्ट पोलिसींग'

उत्तर प्रदेशातील गुन्हेगारी मोडीत काढण्यासाठी योगी सरकारने तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर सुरू केला असून, 'यक्ष ॲप' (Yaksha App) आता पोलिसांचे सर्वात मोठे शस्त्र ठरले आहे. अवघ्या ९० दिवसांत या ॲपने डझनभर गंभीर गुन्ह्यांची उकल करून गुन्हेगारांच्या मनात धडकी भरवली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सुरू केलेल्या या डिजिटल मोहिमेमुळे उत्तर प्रदेश पोलिसांच्या कार्यपद्धतीत क्रांतिकारक बदल झाले आहेत..कसे काम करते 'यक्ष ॲप'?हे ॲप पोलिसांना गुन्हेगारांचा इतिहास शोधण्यासाठी आणि पुरावे गोळा करण्यासाठी 'डिजिटल असिस्टंट' म्हणून मदत करते:डिजिटल डेटाबेस: राज्यातील सर्व गुन्हेगारांची माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध आहे.CCTV मॅपिंग: गुन्ह्याच्या ठिकाणाजवळील सर्व सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची लोकेशन आधारित माहिती पोलिसांना लगेच मिळते.युनिक क्रिमिनल आयडी: प्रत्येक गुन्हेगाराला एक विशिष्ट आयडी देण्यात आला आहे, ज्यामुळे एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात पळालेल्या गुन्हेगाराचा माग काढणे सोपे झाले आहे.फेस रिकग्निशन: गुन्हेगारांचे वेगवेगळ्या कोनातून काढलेले फोटो आणि 'फेस रिकग्निशन' तंत्रज्ञानामुळे संशयितांची ओळख पटवणे जलद झाले आहे..'यक्ष'च्या मदतीने झालेली मोठी कामगिरीडीजीपी राजीव कृष्ण यांनी या ॲपच्या यशस्वी प्रयोगाची काही उदाहरणे दिली आहेत:१. जौनपुरची लूट: ११ मार्च २०२६ रोजी जनसेवा केंद्र संचालकाची लूट झाली होती. यक्ष ॲपच्या मदतीने ४२-४३ सीसीटीव्ही फुटेजचे विश्लेषण करून काही तासांतच आरोपींना अटक केली.२. हरदोई अपहरण प्रकरणाचा उलगडा: अपहरणाची खोटी तक्रार नोंदवण्यात आली होती. यक्ष ॲपवर तपासले असता समजले की, ज्याचे अपहरण झाले आहे तो व्यक्ती आधीच अडीच वर्षांपासून तुरुंगात आहे!३. लखनौ आणि रायबरेली: लखनौमध्ये एका तासाच्या अंतराने झालेल्या दोन लुटींचा ४८ तासांत उलगडा झाला. रायबरेलीत आंतरराज्यीय वाहन चोर टोळीचा पर्दाफाश करण्यात आला.४. निरपराध वृद्धाची सुटका: आग्रा येथे एका वृद्धावर छेडछाडीचे खोटे आरोप झाले होते. यक्ष ॲपवरील सीसीटीव्ही फुटेज आणि फेस रिकग्निशनद्वारे खरा आरोपी पकडला गेला आणि वृद्धाची सुटका झाली..पारंपारिक पद्धतीला 'डिजिटल' छेदपूर्वी पोलिसांना "व्हिलेज क्राईम नोट बुक" सारख्या जुन्या रजिस्टरवर अवलंबून राहावे लागत होते. आता यक्ष ॲपमुळे काही मिनिटांत गुन्हेगाराची पूर्ण 'कुंडली' पोलिसांच्या समोर येते. मेरठमधील खिसाकापू टोळीपासून ते कानपूरमधील ज्वेलरी चोरीपर्यंत, सर्वच गुन्ह्यांच्या तपासात या ॲपने पोलिसांचा वेळ आणि मेहनत वाचवली आहे.योगी आदित्यनाथ यांच्या "स्मार्ट पोलिसींग"च्या संकल्पनेतून साकारलेले हे 'यक्ष ॲप' उत्तर प्रदेशाला 'गुन्हेगारीमुक्त' करण्याच्या दिशेने एक निर्णायक पाऊल ठरत आहे.