Yamunotri Dham: भाऊबीजेच्या मुहूर्तावर यमुनोत्री धामाचे कपाट बंद; उन्हाळी यात्रेची सांगता

उत्तराखंडमधील प्रसिद्ध यमुनोत्री धामाचे कपाट भाऊबीजेच्या पवित्र मुहूर्तावर बुधवारी सकाळी १० वाजून २८ मिनिटांनी हिवाळी हंगामासाठी बंद करण्यात आले. वैदिक मंत्रोच्चार आणि धार्मिक विधींनुसार हा सोहळा पार पडला. यासोबतच यंदाच्या उन्हाळी यमुनोत्री यात्रेची सांगता झाली आहे. आता पुढील सहा महिने भाविकांना खरसाली (खुशीमठ) येथील हिवाळी मंदिरात माता यमुनेचे दर्शन घेता येणार आहे..कपाट बंद करण्यापूर्वी मंदिरात विशेष पूजा-अर्चा आणि धार्मिक विधी करण्यात आले. यावेळी मंदिर परिसरात भाविक, स्थानिक ग्रामस्थ आणि तीर्थ पुरोहित मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. माता यमुनेच्या जयघोषाने संपूर्ण परिसर भक्तिमय झाला होता..माता यमुनेची उत्सव डोली खरसालीकडे रवानायमुनोत्री धामाचे कपाट बंद झाल्यानंतर माता यमुनेची उत्सव डोली पारंपरिक वाद्यांच्या गजरात खरसाली गावाकडे रवाना झाली. हे गाव माता यमुनेचे हिवाळी निवासस्थान म्हणून ओळखले जाते.माता यमुनेच्या स्वागतासाठी खरसाली गावात विशेष तयारी करण्यात आली आहे. हिवाळी मंदिर फुलांनी सजवण्यात आले असून, गावकरी पारंपरिक वेशभूषेत देवीच्या स्वागतासाठी सज्ज झाले आहेत. उत्सव डोलीचे आगमन झाल्यानंतर येथे धार्मिक विधी पार पडतील..पुढील सहा महिने खरसालीत दर्शनहिमालयातील उंच भागात हिवाळ्यात मोठ्या प्रमाणात हिमवृष्टी होते. प्रतिकूल हवामानामुळे यमुनोत्री धामाचे कपाट दरवर्षी हिवाळ्यासाठी बंद केले जाते. त्यामुळे या काळात भाविकांना मुख्य धामात दर्शन घेता येत नाही.आता पुढील सहा महिने खरसाली (खुशीमठ) येथील हिवाळी मंदिरात माता यमुनेची नियमित पूजा केली जाणार आहे. भाविकांना याच ठिकाणी देवीचे दर्शन घेता येईल..कपाट बंद सोहळ्याला मान्यवरांची उपस्थितीयमुनोत्री धामाचे कपाट बंद करण्याच्या सोहळ्याला यमुनोत्रीचे आमदार संजय डोभाल, उपजिल्हाधिकारी बृजेश कुमार तिवारी, भाजपचे प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान, मंदिर समितीचे पदाधिकारी, तीर्थ पुरोहित आणि मोठ्या संख्येने भाविक उपस्थित होते.भाऊबीजेच्या दिवशी पार पडलेल्या या सोहळ्यानंतर यमुनोत्री धामातील यंदाच्या यात्रेची सांगता झाली असून, आता हिवाळी काळात खरसाली येथे माता यमुनेची पूजा आणि दर्शन सुरू राहणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.