Noida Airport Plots: एअरपोर्टजवळ जमीन घ्यायची आहे ? YEIDAने जाहीर केली स्कीम, चक्क २६५ कोटी किंमतीचे प्लॉट

नोएडा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट (जेवर) कार्यान्वित होण्याच्या पार्श्वभूमीवर यमुना सिटी परिसरातील जमीन आणि व्यावसायिक विकासाला वेग आला आहे. वाढती मागणी आणि आगामी पायाभूत सुविधांचा विचार करून यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट ॲथॉरिटीने (YEIDA) ग्रुप हाउसिंग आणि हॉटेल व्यवसायासाठी दोन स्वतंत्र प्लॉट योजना जाहीर केल्या आहेत. या योजनेंतर्गत एकूण २० मोठे भूखंड ई-लिलावाद्वारे देण्यात येणार आहेत.यामध्ये ग्रुप हाउसिंगसाठी १० आणि हॉटेल उभारणीसाठी १० भूखंडांचा समावेश आहे. निवासी प्रकल्पासाठी उपलब्ध असलेल्या सर्वात मोठ्या ५०,६०० चौ.मी. भूखंडाची राखीव किंमत सुमारे २६५ कोटी रुपये ठेवण्यात आली आहे..ग्रुप हाउसिंगसाठी १० भूखंडग्रुप हाउसिंगसाठीचे भूखंड सेक्टर १७, १८, २० आणि २२डीमध्ये आहेत. सेक्टर १७मध्ये चार, सेक्टर १८ आणि २०मध्ये प्रत्येकी एक, तर सेक्टर २२डीमध्ये चार भूखंड उपलब्ध आहेत. या भूखंडांचा आकार १२,१४१ चौ.मी.पासून ५०,६०० चौ.मी.पर्यंत आहे.ग्रुप हाउसिंग प्लॉटसाठी प्रति चौ.मी. ५२,५०० रुपये राखीव दर निश्चित करण्यात आला आहे. त्यामुळे ५०,६०० चौ.मी.च्या सर्वात मोठ्या भूखंडाची बेस प्राईस सुमारे २६५ कोटी रुपये होते.या योजनेसाठी नोंदणी २६ सप्टेंबरपासून सुरू झाली आहे. अर्ज करण्याची अंतिम मुदत २६ ऑक्टोबर रोजी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत आहे. पात्र अर्जदारांची यादी १६ नोव्हेंबरला जाहीर केली जाणार असून १८ नोव्हेंबर रोजी सकाळी ११ वाजता ई-लिलाव होणार आहे.अर्जदारांना ५ लाख रुपये प्रक्रिया शुल्कासह भूखंडाच्या एकूण किमतीच्या १० टक्के बयाना रक्कम म्हणजेच EMD जमा करावी लागणार आहे..हॉटेलसाठी १० भूखंडहॉटेल प्रकल्पांसाठी सेक्टर २८ आणि २९मध्ये १० भूखंड उपलब्ध करण्यात आले आहेत. यापैकी सहा भूखंड सेक्टर २९मध्ये, तर चार भूखंड सेक्टर २८मध्ये आहेत. या भूखंडांचे क्षेत्रफळ ३,१०० ते १०,००० चौ.मी.दरम्यान आहे.हॉटेल प्लॉटसाठी प्रति चौ.मी. ८७,०१० रुपये राखीव दर ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे १०,००० चौ.मी.च्या भूखंडाची राखीव किंमत सुमारे ९१ कोटी रुपये असेल.हॉटेल प्लॉटसाठी अर्ज करण्याची अंतिम मुदत २४ ऑक्टोबर आहे. पात्र अर्जदारांची यादी २ नोव्हेंबरला जाहीर केली जाईल, तर ४ नोव्हेंबर रोजी सकाळी ११ वाजता ई-लिलाव होणार आहे. हे भूखंड ९० वर्षांच्या लीजवर देण्यात येणार आहेत..एअरपोर्टजवळ असल्याने इमारतींच्या उंचीवर मर्यादासेक्टर २८ आणि २९ हे विमानतळाच्या फनेल झोन आणि लँडिंग परिसराच्या जवळ असल्याने या भागातील बांधकामावर एअरपोर्टशी संबंधित उंचीचे निर्बंध लागू आहेत. त्यामुळे हॉटेल इमारतींची कमाल उंची सुमारे २९ मीटरपर्यंत मर्यादित ठेवण्यात आली आहे.दोन वर्षांत ६० टक्के रक्कम भरावी लागणारई-लिलावात भूखंड मिळाल्यानंतर विकासकाला एकूण किमतीच्या ४० टक्के रक्कम ६० दिवसांच्या आत भरावी लागणार आहे. यामध्ये आधी जमा केलेली १० टक्के EMD रक्कम समायोजित केली जाईल..उर्वरित ६० टक्के रक्कम पुढील दोन वर्षांत चार सहामाही हप्त्यांमध्ये भरता येणार आहे. याशिवाय कॉर्नर प्लॉट, ग्रीन बेल्टसमोरील भूखंड किंवा ४५ मीटर अथवा त्यापेक्षा अधिक रुंद रस्त्याला लागून असलेल्या प्लॉटसाठी प्रत्येकी ५ टक्के अतिरिक्त लोकेशन चार्ज आकारला जाणार आहे.जेवर विमानतळामुळे यमुना सिटी परिसरातील निवासी, व्यावसायिक आणि हॉटेल क्षेत्रातील विकासाला चालना मिळत असताना YEIDAच्या या दोन योजनांकडे मोठ्या विकासकांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.