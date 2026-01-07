लग्नास नकार दिल्याने घटस्फोटीत तरुणीची भररस्त्यात निर्घृण हत्या; हिंदू संघटना आक्रमक, आरोपी रफीकचा जंगलात आढळला मृतदेह

यल्लापूर (उत्तर कन्नड) : लग्नास नकार दिल्याच्या कारणावरून संतप्त झालेल्या रफीकने रंजिता या घटस्फोटीत तरुणीची शनिवारी भररस्त्यात निर्घृण हत्या केल्याची धक्कादायक घटना यल्लापूर (Uttara Kannada Crime) येथे घडली. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी रफीक घटनास्थळावरून फरार झाला होता. मात्र, पोलिसांच्या शोध मोहिमेदरम्यान काळम्मनगर वनक्षेत्रात एका तरुणाचा गळफास घेतलेला मृतदेह आढळून आला असून तो आरोपी रफीकचाच असल्याचे निष्पन्न झाले आहे..रंजिता सुमारे दहा वर्षांपूर्वी पतीपासून घटस्फोट घेऊन यल्लापूरमध्ये आई-वडील, भाऊ आणि मुलासह राहत होती. उपजीविकेसाठी ती एका सरकारी शाळेत मध्यान्ह भोजन सहायिका म्हणून काम करत होती. रफीक आणि रंजिता हे शालेय जीवनापासून एकाच वर्गात शिकलेले होते. दोघांमध्ये प्रेमसंबंध होते आणि त्यांच्या कुटुंबांमध्येही चांगले संबंध होते. रफीक अनेकदा रंजिताच्या घरी येऊन जेवण करत असे..अलीकडे रफीक रंजितावर लग्नासाठी सातत्याने दबाव टाकत होता. मात्र, रंजिताने स्पष्ट नकार दिल्याने तो संतप्त झाला. शनिवारी नेहमीप्रमाणे शाळेतून घरी परतणाऱ्या रंजिताला त्याने रस्त्यात अडवले आणि पुन्हा लग्नाचा प्रस्ताव मांडला. रंजिताने नकार दिल्यानंतर रागाच्या भरात रफीकने चाकूने वार करून तिची जागीच हत्या केली आणि तो फरार झाला..धक्कादायक! आधी तोंडावर उशी धरली, नंतर पत्नीनं पतीला रात्रीतच गुप्तांग दाबून संपवलं; सासूला जाताना म्हणाली, 'तो उशीरा झोपून...'.या घटनेतील आणखी एक धक्कादायक बाब म्हणजे, हत्येच्या आदल्या रात्री आरोपी रफीक आणि मृत रंजिताचा भाऊ मित्र असल्याने दोघेही एकत्र पार्टी करत होते, अशी माहिती समोर आली आहे..दरम्यान, हिंदू तरुणीच्या निर्घृण हत्येच्या निषेधार्थ व्हीएचपीसह विविध हिंदू संघटनांनी यल्लापूर बंदची हाक दिली होती. दुकाने बंद ठेवून बंदला पाठिंबा देण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. शहरातील बसवेश्वर सर्कल येथे आंदोलनाची तयारी सुरू होती. आरोपी अटकेत येईपर्यंत रंजिताचा अंत्यसंस्कार करणार नाही, असा पवित्रा संघटनांनी घेतला होता. मात्र, या सर्व घडामोडींच्या दरम्यान आरोपी रफीकने आत्महत्या केल्याची माहिती समोर आल्याने प्रकरणाला वेगळे वळण मिळाले आहे. या संपूर्ण घटनेने यल्लापूर परिसरात खळबळ उडाली असून पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.