UP: योगींच्या 'फ्री कोचिंग'चा धमाका! ६ मुलांनी थेट मारली यूपीएससीत बाजी; एका सामान्य दुकानदाराच्या मुलीने तर इतिहासच रचला!

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सुरू केलेल्या 'अभ्युदय' या मोफत कोचिंग योजनेने कमाल करून दाखवली आहे. या सरकारी योजनेतून शिक्षण घेतलेल्या तब्बल ६ विद्यार्थ्यांनी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (UPSC) परीक्षेत देदीप्यमान यश मिळवले आहे..गरिबा घरची मुलंही आता आयएएस आणि आयपीएस अधिकारी होऊ शकतात हे या निकालाने सिद्ध झाले आहे. गोमती नगर येथील भागीदारी भवनात चालवल्या जाणाऱ्या या निवासी कोचिंगमधील विद्यार्थ्यांनी राज्याचे नाव अभिमानाने उंच केले आहे..या यशाबद्दल समाजकल्याण मंत्री असीम अरुण यांनी सर्व विद्यार्थ्यांचे कौतुक केले आहे. या मोफत कोचिंग सेंटरमधील विमल कुमार याने १०७ वी रँक मिळवली असून विपिन देव यादव याने ३१६ वी रँक मिळवली आहे. याशिवाय मानसी, महेश जायसवाल, अदिती सिंग आणि तनिषा सिंग या विद्यार्थ्यांनीही उत्तम रँक मिळवून यश संपादन केले आहे. या मुलांना राहण्यासाठी मोफत सोय, जेवण, अद्ययावत ग्रंथालय आणि अनुभवी आयएएस-पीसीएस अधिकाऱ्यांचे मार्गदर्शन मिळाले होते..दुसरीकडे शामली जिल्ह्यातील एका मुलीच्या जिद्दीची कथा सध्या सगळीकडे चर्चेत आहे. आस्था जैन हिने संपूर्ण देशात ९ वी रँक मिळवून सर्वांना थक्क केले आहे. आस्थाचे वडील अजय जैन हे एक छोटे व्यापारी असून त्यांचे मिठाईचे दुकान आहे..Abhyuday Yojna : फुकटात व्हा डॉक्टर अन् IAS, योगींच्या 'सुपर कोचिंग'मध्ये असा मिळवा प्रवेश; पाहा पूर्ण प्रोसेस.विशेष म्हणजे आस्थाने यापूर्वी दोनदा यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण केली होती. सध्या ती हैदराबाद येथे आयपीएसचे प्रशिक्षण घेत आहे, पण तिचे स्वप्न आयएएस अधिकारी होण्याचे होते. तिने स्वतःच्या मेहनतीवर आणि जिद्दीवर हे स्वप्न पूर्ण करून दाखवले आहे. तिच्या या यशामुळे संपूर्ण शामली जिल्ह्यात उत्सवाचे वातावरण आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.