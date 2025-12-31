UP News: उत्तर प्रदेशातील प्रत्येक विभागात उभारले जाणार स्पोर्ट्स कॉलेज; गाव तिथे मैदान आणि जिल्ह्याला मोठे स्टेडियम मिळणार

उत्तर प्रदेशातील खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि क्रीडा क्षेत्राचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी मोठ्या योजनांची घोषणा केली आहे. राज्यातील प्रत्येक प्रशासकीय विभाग मुख्यालयाच्या ठिकाणी भव्य 'स्पोर्ट्स कॉलेज' उभारले जाणार असून, ग्रामीण भागातील खेळाडूंना दर्जेदार सुविधा मिळाव्यात यासाठी प्रत्येक गावात खेळाचे मैदान तयार केले जाणार आहे. .याशिवाय तालुकास्तरावर 'मिनी स्टेडियम' आणि जिल्हा स्तरावर सुसज्ज मोठी स्टेडियम उभारण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. गोरखपूर येथे आयोजित 'विधायक क्रीडा स्पर्धा-२०२५' च्या पारितोषिक वितरण समारंभात मुख्यमंत्री बोलत होते..यावेळी त्यांनी गोरखपूरमध्ये एका आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमचा प्रस्ताव असल्याचे जाहीर केले. तसेच, मेरठमध्ये उभारले जाणारे 'मेजर ध्यानचंद क्रीडा विद्यापीठ' हे जागतिक दर्जाच्या सोयीसुविधांनी सज्ज असेल, ज्याचा फायदा खेळाडूंना एकाच ठिकाणी शिक्षण आणि आंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षणासाठी होईल. केवळ तरुणांसाठीच नव्हे, तर नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींसाठी आणि निवृत्त नागरिकांसाठी सुद्धा आगामी काळात क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले..'खेळेल युवक तरच फुलेल देश' असा मंत्र देत मुख्यमंत्र्यांनी निरोगी शरीराद्वारेच विकसित भारताची निर्मिती शक्य असल्याचे नमूद केले. या क्रीडा स्पर्धेत अथलेटिक्स, कबड्डी, व्हॉलीबॉल, जूडो आणि कुस्ती यांसारख्या खेळांमध्ये हजारो खेळाडूंनी सहभाग नोंदवला होता.मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी स्वतः उपस्थित राहून कबड्डी आणि कुस्तीचे अंतिम सामने पाहिले आणि विजेत्या खेळाडूंचा पदक व करंडक देऊन गौरव केला. यावेळी राज्याचे क्रीडा मंत्री आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते, ज्यांनी उत्तर प्रदेशातील क्रीडा पायाभूत सुविधांमध्ये होत असलेल्या बदलांचे कौतुक केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.