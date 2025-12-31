देश

UP News: उत्तर प्रदेशातील प्रत्येक विभागात उभारले जाणार स्पोर्ट्स कॉलेज; गाव तिथे मैदान आणि जिल्ह्याला मोठे स्टेडियम मिळणार

Yogi Adityanath Announces Major Sports Infrastructure Push: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची घोषणा; प्रत्येक जिल्ह्याला मोठे स्टेडियम आणि मेरठमध्ये मेजर ध्यानचंद क्रीडा विद्यापीठ
उत्तर प्रदेशातील खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि क्रीडा क्षेत्राचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी मोठ्या योजनांची घोषणा केली आहे. राज्यातील प्रत्येक प्रशासकीय विभाग मुख्यालयाच्या ठिकाणी भव्य 'स्पोर्ट्स कॉलेज' उभारले जाणार असून, ग्रामीण भागातील खेळाडूंना दर्जेदार सुविधा मिळाव्यात यासाठी प्रत्येक गावात खेळाचे मैदान तयार केले जाणार आहे.

