Manikarnika Ghat : काशीत कोणतेही मंदिर पाडले नाही! CM योगींनी सुनावलं; AI Video बनवून बदनामी! '

काशी : काशीच्या आध्यात्मिक आणि सांस्कृतिक वारशाचा कायापालट होत असतानाच, काही लोक 'आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स' (AI) द्वारे बनावट व्हिडिओ तयार करून मंदिरांच्या विद्रुपीकरणाचा खोटा प्रचार करत असल्याचा गंभीर आरोप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी केला आहे. काशी विश्वनाथ कॉरिडॉर आणि मणिकर्णिका घाटाच्या पुनर्विकासाला बदनाम करण्यासाठी जाणीवपूर्वक कट रचला जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.https://x.com/myogiadityanath/status/2012487126030676064.'हेरिटेज'ला बदनाम करण्याचा प्रयत्नयोगी आदित्यनाथ म्हणाले की, "काँग्रेस आणि त्यांच्या मित्रांनी देशाच्या वारशाची बदनामी करण्यासाठी आणि विकासाच्या कामात अडथळे आणण्यासाठी जणू सुपारीच घेतली आहे. २०१४ पूर्वी काशीची परिस्थिती काय होती, हे सर्वांना माहित आहे. तेव्हा दिवसाला ५ ते २५ हजार भाविक येत असत, आज ही संख्या दीड लाखांवर पोहोचली आहे. एकट्या काशीने देशाच्या जीडीपीमध्ये १.३ लाख कोटी रुपयांचे योगदान दिले आहे."https://x.com/myogiadityanath/status/2012486177446678687.मणिकर्णिका घाटाच्या विकासावर स्पष्टीकरणमणिकर्णिका आणि हरिश्चंद्र घाटावर सुरू असलेल्या कामाबाबत अफवा पसरवणाऱ्यांना उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, "हे काम सरकारी पैशातून नाही, तर 'सीएसआर' (CSR) फंडातून होत आहे. अंत्यसंस्काराची राख गंगेत मिसळून नदी प्रदूषित होऊ नये, यासाठी आधुनिक ड्रेनेज आणि वेस्ट मॅनेजमेंट यंत्रणा बसवली जात आहे.".मुख्यमंत्र्यांनी मांडलेले महत्त्वाचे मुद्दे:अंत्यसंस्कार विधी करणाऱ्या डोम समाजाच्या सन्मानाला कोणतीही बाधा येणार नाही, याची काळजी घेतली जात आहे. पावसाळ्यात गंगेचे पाणी वाढले तरी अंत्यसंस्कार थांबू नयेत म्हणून उंच प्लॅटफॉर्म, प्रतीक्षालय, लाकूड साठवणूक आणि रॅम्पची व्यवस्था केली जात आहे. काशीमध्ये ५५ हजार कोटींचे प्रकल्प मंजूर झाले असून, ३६ हजार कोटींची कामे पूर्ण झाली आहेत. शिक्षण, आरोग्य आणि पायाभूत सुविधांमध्ये काशीने नवी उंची गाठली आहे.https://x.com/NasirHussainINC/status/2011767697093378182.सोशल मीडियावरील अफवांकडे दुर्लक्ष कराविरोधकांनी यापूर्वीही तुटलेल्या मूर्तींचा खोटा व्हिडिओ दाखवून लोकांमध्ये भ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला होता, याची आठवण करून देत मुख्यमंत्र्यांनी जनतेला सावध राहण्याचे आवाहन केले. "काशी अविनाशी आहे आणि तिचा विकास कोणीही रोखू शकत नाही," असा ठाम विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.