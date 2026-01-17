देश

Manikarnika Ghat : काशीत कोणतेही मंदिर पाडले नाही! CM योगींनी सुनावलं; AI Video बनवून बदनामी! '

Yogi Adityanath Kashi Temple : काशीच्या विकासाला बदनाम करण्यासाठी एआयद्वारे बनावट व्हिडिओ पसरवले जात असल्याचा आरोप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी केला आहे.
CM Yogi Denies Temple Demolition in Kashi Redevelopment

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

काशी : काशीच्या आध्यात्मिक आणि सांस्कृतिक वारशाचा कायापालट होत असतानाच, काही लोक 'आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स' (AI) द्वारे बनावट व्हिडिओ तयार करून मंदिरांच्या विद्रुपीकरणाचा खोटा प्रचार करत असल्याचा गंभीर आरोप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी केला आहे. काशी विश्वनाथ कॉरिडॉर आणि मणिकर्णिका घाटाच्या पुनर्विकासाला बदनाम करण्यासाठी जाणीवपूर्वक कट रचला जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

https://x.com/myogiadityanath/status/2012487126030676064

Uttar Pradesh
temple
artificial intelligence
controversy
Yogi Adityanath

