देश

Delhi Protest: ''दलितांना, शेतकऱ्यांना भडकावल्यानंतर आता विद्यार्थ्यांना चेतवलं जातंय'', दिल्ली आंदोलनावर योगी आदित्यनाथांचं वादग्रस्त विधान

Yogi Adityanath controversial statement: भारतीय जनता पक्षाच्या एका कार्यक्रमात बोलताना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी २०२४ च्या लोकसभा निवडणूक प्रचाराचा संदर्भ देत समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेसवर जोरदार हल्ला चढवला.
CM Yogi Adityanath

CM Yogi Adityanath

esakal

संतोष कानडे
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Delhi student protest news: नीट पेपरफुटीच्या मुद्द्यावरून दिल्लीमध्ये सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनामागे विरोधकांचा मोठा कट असल्याचा दावा उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी केला आहे. "विरोधकांनी आधी तरुण, दलित आणि वंचितांना भडकवण्याचा प्रयत्न केला, त्यात त्यांना अपयश आल्यानंतर आता त्यांनी विद्यार्थ्यांना आपले लक्ष्य बनवण्यास सुरुवात केली आहे," असा थेट आरोप आदित्यनाथ यांनी केला.

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