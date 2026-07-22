Delhi Protest: ''दलितांना, शेतकऱ्यांना भडकावल्यानंतर आता विद्यार्थ्यांना चेतवलं जातंय'', दिल्ली आंदोलनावर योगी आदित्यनाथांचं वादग्रस्त विधान

Delhi student protest news: नीट पेपरफुटीच्या मुद्द्यावरून दिल्लीमध्ये सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनामागे विरोधकांचा मोठा कट असल्याचा दावा उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी केला आहे. "विरोधकांनी आधी तरुण, दलित आणि वंचितांना भडकवण्याचा प्रयत्न केला, त्यात त्यांना अपयश आल्यानंतर आता त्यांनी विद्यार्थ्यांना आपले लक्ष्य बनवण्यास सुरुवात केली आहे," असा थेट आरोप आदित्यनाथ यांनी केला..बुधवार, २२ जुलै रोजी भारतीय जनता पक्षाच्या एका कार्यक्रमात बोलताना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी २०२४ च्या लोकसभा निवडणूक प्रचाराचा संदर्भ देत समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेसवर जोरदार हल्ला चढवला. यावेळी त्यांनी २०१९ ते २०२० दरम्यान चाललेल्या सीएए विरोधी आंदोलनाचा उल्लेख करत, सध्याच्या विद्यार्थी आंदोलनामागेही विरोधकांचीच जुनी रणनीती असल्याचा दावा केला..Solapur Power Relief: मंगळवेढ्यातील वीजटंचाई दूर करण्यासाठी अजित पवारांचे मोलाचे योगदान; जयंती कार्यक्रमात माजी सरपंचांचा गौरवोद्गार."एक खोटे शंभर वेळा बोलले की त्याचे सत्य होते, अशा नरेटिव्हवर विरोधकांचा विश्वास आहे. ही कटकारस्थाने आणि खोडसाळपणा आपल्याला समजून घ्यावा लागेल. २०२४ च्या निवडणुकीत काँग्रेस आणि सपाने अनेक खोडसाळ प्रकार केले. काँग्रेसने काही स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून फॉर्म भरून घेण्यास सुरुवात केली होती, की आमचे सरकार येताच महिलांना एक लाख रुपये मिळतील. याशिवाय भाजप सत्तेत आल्यास संविधान संपवेल, असा आणखी एक खोटा प्रचार दोन्ही पक्षांनी मिळून केला..आरक्षणाबाबत विरोधकांनी पसरवलेल्या अफवांवर बोलताना योगी आदित्यनाथ म्हणाले, "देशात १२ वर्षे आणि उत्तर प्रदेशात ९ वर्षांपासून आमचे सरकार आहे. भाजप सरकारने नेहमीच आरक्षणाला अधिक बळकटी देऊन समाजातील गरजवंतांपर्यंत ते पोहोचवले आहे. .Rahul Gandhi News: विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावरून राजकारण तापलं! राहुल गांधींनी सरकारला घेरलं; ठेवल्या तीन ठोस मागण्या, पण कोणत्या?.योगी आदित्यनाथ यांनी दिल्लीतल्या जंतरमंतरवर सुरु असलेल्या सीजेपीच्या आंदोलनावर वादग्रस्त विधान केल्याने सोशल मीडियातून संताप व्यक्त होत आहे. दिल्लीतलं आंदोलन उत्स्फुर्त असूनही त्याला राजकीय टॅग लावण्याचा प्रकार सुरु असल्याचा आरोप सोशल मीडियातून होतोय.